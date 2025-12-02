El Ayuntamiento de Avilés ha recibido la donación definitiva de un escrito autografiado por Palacio Valdés

El Ayuntamiento de Avilés ha recibido la donación definitiva de un escrito autografiado por Armando Palacio Valdés sobre su novela 'La alegría del Capitán Ribot'. Se trata de una cuartilla de papel de 13 x 20 cm que, en su reverso, contiene escritos del novelista Andrés Ruesga y del periodista Miguel Morayta.

El donante es Bernardino José Fernández-Avello García-Tuñón, quien ya ha donado y cedido piezas con anterioridad tanto al Museo de la Historia Urbana de Avilés (MHUA) como al Ayuntamiento.

En este caso, la donación se realiza al Consistorio, habiendo sido aceptada y firmada por la alcaldesa, Mariví Monteserín, para que se exponga en el MHUA. La pieza se encuentra expuesta en una vitrina en la primera planta del museo, dentro de la sección de la Ciudad Burguesa.

Aunque ya se encontraba cedida y expuesta en el MHUA desde octubre de 2020, la donación es ahora definitiva.

El Ayuntamiento de Avilés agradece públicamente a Bernardino José Fernández-Avello García-Tuñón la donación de este documento.

Denuncia de Vox por otro documento de Palacio Valdés

Desde las filas de Vox denunciaron recientemente la pérdida del manuscrito del escritor avilesino Armando Palacio Valdés que se encontraba expuesto en el Museo de Historia Urbana de Avilés, tras la retirada de la pieza por parte de su propietario debido a la falta de respuesta y atención por parte del área de Cultura.

El manuscrito, cedido temporalmente al museo junto a otras obras de gran valor patrimonial —entre ellas una plumilla del Teatro Palacio Valdés realizada por el artista Castor (donada de manera definitiva al Ayuntamiento) y un óleo sobre tabla de la antigua iglesia de San Nicolás, firmado por Hispaleto—, formaba parte de la exposición permanente que rendía homenaje a la historia literaria y artística de la ciudad.

Sin embargo, según ha comunicado su propietario, el Ayuntamiento ignoró sus reiterados intentos de prorrogar o incluso donar el manuscrito, obra inédita de Palacio Valdés sobre los amores extraconyugales de una mujer casada, viéndose obligado finalmente a pedir la restitución de las obras tras no obtener respuesta a sus comunicaciones por correo ni al registro electrónico presentadas para formalizar su ofrecimiento.

Desde Vox lamentan que "Avilés pierde así una pieza única, un testimonio directo de uno de sus escritores más ilustres. Es un hecho muy grave que evidencia el abandono y la descoordinación en la gestión del patrimonio cultural local", denuncia Arancha Martínez.