Castrillón será el primer concejo de la comarca de Avilés en encender la Navidad

Castrillón será el primer concejo de la comarca de Avilés en recibir la Navidad. El consistorio estrenará su nuevo alumbrado el próximo jueves, 4 de diciembre, a las 18.30 horas, momento con el que darán el pistoletazo de salida a todas las actividades que organizarán durante las próximas semanas. Cabe recordar que otros territorios, como Avilés y Corvera, harán lo propio el viernes.

Uno de los principales actores que tendrá la Navidad castrillonense será Castricom. La asociación local de comerciantes tiene previstos varios eventos para las próximas fechas. La gran joya será la "Feria del Regalo", que se celebrará el fin de semana del 19 al 21 de diciembre en la carpa que se instalará en la plaza Europa de Piedras Blancas. Además, también ha organizado dos conciertos, uno del grupo "Pájaros en la cabeza" y otro de un violinista. También decorarán sus establecimientos con más de seiscientos metros de alfombra, donde instalarán diferentes adornos con luces y música para dar más vida a las calles del concejo. Cabe recordar que la asociación engloba a cerca de setenta negocios de Castrillón. Durante los próximos días también tendrán dos sorteos, uno de varias cestas de Navidad y otro de vales por valor de doscientos euros para gastar en el comercio local.

Además del tradicional alumbrado, para el cuál el año pasado Castrillón invirtió una cifra cercana a los cien mil euros, la plaza de Europa de Piedras Blancas volverá a contar con la ya tradicional "Carpa de Navidad", donde se concentran la mayoría de eventos navideños en el concejo. La instalación abrirá sus puertas el 18 de diciembre y clausurará el 6 de enero, día de Reyes. En ella el Ayuntamiento invertirá más de quince mil euros. Durante las navidades, además, el Consistorio castrillonense suele instalar una pista de patinaje, otras de las joyas que más público congrega durante las semanas de vacaciones.