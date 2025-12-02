De los clásicos a la electrónica con "The Duellists" en Luanco

El violín de Sara Ember y el bajo de Samuel Antón que conforman "The Duellists", una fusión que abarca una amplia variedad de estilos, llenó el salón de la Casa de Cultura de Luanco este viernes. Su repertorio no solo incluye grandes hits actuales, sino que se adentra en los clásicos del pop y el rock, así como temas de música electrónica desde los 90 hasta la actualidad.