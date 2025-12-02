Comisiones Obreras ve "falta de voluntad" a la hora de convocar la Mesa de la Industria comarcal

Comisiones Obreras tiene claro que "no hay voluntad de convocar la Mesa de la Industria de la Comarca (MICA)" entre los miembros de esta entidad que aúna a los seis municipios (Avilés, Castrillón, Corvera, Gozón, Soto del Barco e Illas) además del citado sindicato, UGT y la Cámara de Comercio. La situación actual que viven, por ejemplo, tres de las grandes compañías de la comarca como Windar, Arcelor Mittal y Saint Gobain son motivos suficientes para abordar, a su juicio, una nueva junta en la que "al menos poder analizar y definir estrategias comunes entre las diferentes partes de la MICA". Eso lo afirma José Manuel Rodríguez Baltar que es el secretario comarcal de Comisiones Obreras, que remarca que en los últimos años el único agente implicado en la convocatoria de este encuentro comarcal ha sido su sindicato. "No es lógico que siempre sea Comisiones Obreras la que pida convocar la mesa, cualquiera puede hacerlo, y es más, ese organismo se creó precisamente para impulsar y defender el sector industrial", abundó el secretario comarcal.

Hasta la fecha no hay previsión de la convocatoria de una nueva fecha para que los representantes políticos de la comarca, la Cámara de Comercio y las dos principales centrales sindicales, Comisiones Obreras y UGT, intercambien pareceres sobre el estado de la industria de Avilés y los concejos del entorno y busquen soluciones al respecto. "Este año no hemos solicitado la convocatoria, pero sí lo hicimos el año anterior y el anterior...", resume Rodríguez Baltar, quien defiende el organismo comarcal como un medio para conseguir mejoras en el campo industrial "trabajando desde la unidad de todas las partes". Por norma general, la Mesa de la Industria se reúne, al menos, una vez al año. "Pero no habría ningún problema por reunirse más veces, lo que ocurre es que no existe voluntad", remarca José Manuel Rodríguez Baltar.

La MICA se formó en febrero de 2020, siendo entonces presidente de la entidad cameral de Avilés Luis Noguera. El objetivo de este órgano es unificar esfuerzos y recursos en beneficio del sector industrial con el fin de aumentar el nivel de competitividad de las empresas y potenciarlo y ser capaz de arrastrar a otros sectores económicos a la comarca avilesina. La base de la MICA es también potenciar la generación de actividad y empleo para así consolidar y capaz de atraer nuevas inversiones.

Avilés participa en una reunión de la red de ciudades de la Ciencia y la innovación

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, participa este mediodía en el Ayuntamiento de Viladecans (Torre de Can Modolell) en la reunión del consejo rector de "Innpulso", la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que es un foro de encuentro de los ayuntamientos que pretenden avanzar en la definición y aplicación de políticas locales innovadoras. Avilés pertenece desde el año 2010 a la Red Innpulso de Ciudades de la Ciencia y la Innovación, constituida como foro de encuentro de todos aquellos ayuntamientos que pretenden avanzar en la definición y aplicación de políticas locales innovadoras. Actualmente está integrada por 90 municipios. Avilés ha querido en valor a lo largo de los últimos años su objetivo de seguir siendo una ciudad industrial que poco a poco consolida su modelo de innovación. Y como ejemplo, un dato: en los últimos 10 años sus centros de I+D han pasado de 2 a 10. Actualmente ostenta la presidencia de esta red la localidad barcelonesa de Viladecans.