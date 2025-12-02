Destinan 366.000 euros a la ampliación de Espacio Joven, en el edificio Fuero

El Ayuntamiento de Avilés ha sacado a licitación las obras de adecuación del edificio Fuero. Se invertirán algo más de 360.000 euros en la mejora, modernización y ampliación del local de juventud a costa de locales residuales de la planta semisótano, mejorando su distribución. "Con la ejecución de la citada obra se pretende dotar al local de juventud de las debidas condiciones de eficiencia energética dando cumplimiento al mantenimiento y mejor de los equipamientos públicos de su propiedad", según consta en la memoria que justifica la actuación en Espacio Joven, con importante actividad durante todo el año.

"Nuestro compromiso es ofrecer a la juventud un entorno seguro, accesible y creativo que favorezca la socialización y la construcción de comunidad. En un momento en el que muchas relaciones se dan en lo digital, este nuevo Espacio Joven busca fortalecer los vínculos, reducir el aislamiento y mejorar el bienestar emocional mediante actividades culturales, lúdicas y de participación. Cada sala, cada uso y cada detalle del futuro Espacio Joven nace de lo que la propia juventud ha planteado en el proceso participativo. El objetivo es que sea un espacio vivo, donde desarrollar iniciativas culturales, sociales y creativas, y donde las personas jóvenes se sientan escuchadas, acompañadas y protagonistas", afirmó la concejala Raquel Ruiz, de Juventud.

La actuación contempla que se intervendrá sobre una superficie total de 387 metros cuadrados en los que está previsto generar varias estancias, entre las que destaca un gran espacio diáfano compartido que podrá albergar actividades diversas, dada su amplitud y versatilidad. Así, está previsto que en él se desarrollen usos lúdicos (futbolín, mesa de ping-pong, mesas para juegos...) y culturales.

Una de las estancias más destacadas del nuevo Espacio Joven será la zona audiovisual, que con 50,68 metros cuadrados y un área capaz de albergar proyecciones, así como un pequeño auditorio con escenario y paredes que dispondrán de espejos, para acoger actividades culturales y creativas como teatro, baile, música... Habrá también una cocina con office para uso común, una sala de ordenadores con conexión a Internet para el estudio, sala de reuniones y un punto de encuentro individual para prestar los servicios de psicoasesoría, asesoría LGTBI y Centro de Atención Sexual (CASA). La planta se completa con aseo mixto y dos aseos accesibles, además de cuatro almacenes. Todo el diseño se ha realizado a partir de las propuestas planteadas por los propios jóvenes.