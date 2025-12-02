Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece a los 66 años Rosi "A Medias", popular comerciante del barrio del Carbayedo, en Avilés

La capilla ardiente permanece instalada en la sala 1 del tanatorio de Avilés hasta las cuatro de la tarde de este miércoles

El escaparate de la tienda que regentaba Rosi &quot;A Medias&quot;.

El escaparate de la tienda que regentaba Rosi "A Medias".

F.G.

Avilés

El barrio del Cabayedo llora desde este martes a su vecina Rosa del Águila Roldán, popularmente conocida como Rosi "A Medias", por el nombre del negocio de lencería y corsetería que regentaba en el barrio. Abrió durante muchos años en la avenida de Portugal, para trasladarse después a la calle Ramón y Cajal.

La mujer, de 66 años, se había jubilado hace un tiempo, dejando el negocio de Avilés.

La familia tenía un segundo local en Los Campos, y al frente del mismo ha quedado la empleada que tenían en "A Medias", en Avilés.

Rosa del Águila deja esposo, Honorio Olivera Alegre; hija Covadonga; hijo político, Miguel Rodríguez, y un nieto.

La capilla ardiente permanece instalada en la sala 1 del tanatorio de Avilés hasta las cuatro de la tarde de este miércoles 3 de diciembre, en que se procederá a su incineración.

Los vecinos la recordaban como una mujer muy trabajadora y atenta con los vecinos.

