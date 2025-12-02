La gran joya de la cocina asturiana está de enhorabuena: su nuevo restaurante recibe su primer premio nacional

La Caja del Pandora, el nuevo proyecto del chef avilesino Alejandro Villa, ha sido reconocido con un Solete Repsol en la Guía Repsol 2025. El reconocimiento llega apenas unos meses después de su apertura, el pasado mes de julio, en la primera planta de la Plaza de Abastos de Avilés (Plaza Hermanos Orbón). Este nuevo espacio supone un giro creativo para Villa, conocido por su trabajo en El Pandora y por su cocina centrada tradicionalmente en pescados y mariscos.

En La Caja del Pandora, el joven chef apuesta por una propuesta más informal y callejera, pensada para compartir, donde destacan las carnes, la brasa y el producto como eje central. Todo ello sin renunciar a un entorno cuidado ni a la calidad que caracteriza su trayectoria. “Queremos ofrecer una cocina desenfadada, divertida, para comer con las manos y disfrutar, pero sin dejar de lado la calidad del producto. Creemos que es posible ofrecer una cocina street en un espacio tranquilo y bien trabajado”, explica Villa. “Recibir un Solete Repsol con tan pocos meses de vida es un honor enorme. Nos anima a seguir creciendo y trabajando con el mismo cariño y la misma ilusión con la que abrimos en julio. Agradecemos a la Guía Repsol por confiar en nuestro proyecto y a todos los clientes que nos han apoyado desde el primer día”, concluye el chef.

El restaurante comparte reconocimiento con los establecimientos distinguidos del Principado de Asturias en esta edición: La Gloria (Mieres), El Polesu (Cangas de Onís), Restrepo (Grandas de Salime), Exencia (Langreo), Verde Menta (Villaviciosa), Inferno (Gijón), The Pantry by Éleonore (Salinas) y Casa Chema (Oviedo). El espacio, reformado por Alejandro Villa junto a sus padres, Cristina y Alberto —con quienes también lidera El Pandora—, cuenta con cocina vista, varios ambientes y capacidad para 50 comensales. Su horario actual es miércoles de 21:00 a 24:00 h y de jueves a domingo en servicio de comidas (13:30–17:30 h) y cenas (21:00–24:00 h). El restaurante cierra lunes, martes y miércoles al mediodía por descanso. El proyecto cuenta además con servicio de take away.