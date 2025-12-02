Innovación sobre ruedas: soluciones para mejorar la vida de los mayores

La plaza de España abrió ayer sus "puertas" a un autobús transformado en un laboratorio equipado con tecnología avanzada que permitió a cuatro empresas especializadas en la atención a personas mayores en los ámbitos de la salud, el bienestar y la inclusión digital presentar sus servicios y productos orientados a residentes en concejos rurales. El bus recorrerá ocho localidades hasta el miércoles: hoy estará en Candás y Ciaño, mañana en Pravia y Boal y pasado en Illas y Salas.

El presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González, explicó: "Este laboratorio trata de acercar la tecnología a las personas, y de poner a la persona en el centro, que los incluidos en la llamada ‘generación silver’ tengan mayor calidad de vida", sentenció. Detrás de la actividad está el Laboratorio para la Creación del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo (Cecoec) impulsado por las Cámaras de Comercio del Principado de Asturias con el fin de promover modelos de negocio innovadores y de calidad en los cuidados de larga duración y dar respuesta a las expectativas de los nuevos envejecimientos. El programa –cuenta con financiación de fondos europeos– permitió ayer que tres empresas de Gijón y una más de Vigo acercaran sus productos a los avilesinos, desde un reloj con teleasistencia a vehículos que favorecen la movilidad, bastones para personas con párkinson, libros de recuerdo o una aplicación de teleasistencia, por citar algunos ejemplos.

Ocuparon un puesto del autobús-laboratorio Carla Fonseca y Marián García Prieto, que explicaron las características del bastón "Pauto", que entre otras ventajas contribuye a reducir el número de caídas, mejora la marcha y proporciona más tranquilidad para los usuarios y sus familiares. "También tenemos una aplicación para que los pacientes con párkinson puedan recoger lo que les ocurre cada día, antes de la consulta con el especialista y desde la tranquilidad de su hogar. Disponemos también de un reloj que enlaza al usuario con su familia, en una vigilancia no invasiva", explicaron.

Juan Carracedo, de Technolis Outsourcing, presentó también en Avilés los productos enfocados a hacer accesible el disfrute de la naturaleza. "Facilitamos todo tipo de movilidad con todo tipo de vehículos", dijo.

Lorena Jove, consultora de Envita, también expuso su trabajo desde el "laboratorio" de la plaza de España. "Envita Stories es una metodología que impulsa la transformación del modelo de cuidados incorporando la biografía de las personas, fomentando la creación de vínculos significativos y el cuidado colaborativo entre profesionales, familias y personas que requieren apoyo a largo plazo", explicó Jove.

Hasta Avilés se desplazó asimismo Juanjo Alonso, de BHD Consulting, una empresa tecnológica especializada en transformación digital en salud. "Un especialista puede estar en Madrid o en Londres atendiendo a una persona que vive en Boal: la tecnología lo permite", señaló.