Marisa Valle Roso lanza un villancico sobre "Las salguerinas" de Pillarno

La artista y compositora langreana Marisa Valle Roso ha grabado un vídeoclip sobre "Las salguerinas", el proyecto navideño promovido por la asociación vecinal de Pillarno. La canción será presentada el próximo sábado a las 19.00 horas en la sala polivalente de la Casa de Cultura de Avilés, durante un encuentro para analizar el sentido de la Navidad en la tradición y centrado en las zonas rurales.

La cita, impulsada por la entidad vecinal de Pillarno y el Ayuntamiento de Avilés, quiere ensalzar los valores navideños como la solidaridad, el apoyo mutuo, el cuidado de las personas y el espíritu comunitario "que están presentes todo el año en los pueblos como una forma de vida que sostiene y fortalece la comunidad".

Para la ocasión hay convocada una mesa redonda en la que participarán la concejala de Cultura y Festejos de Avilés, Yolanda Alonso; la directora del festival de arte "Porrúa en bolas", Nieves González; la secretaria de la asociación vecinal de Rozaes (Villaviciosa), Eva Solares Sopeña y la presidenta de la asociación vecinal de Pillarno, Mónica Menéndez González.

El encuentro se cerrará con la actuación en directo de la cantante Marisa Valle Roso, que interpretará por primera vez el villancico compuesto para Las Salguerinas e "inspirado en estos personajes femeninos cargados de fuerza, tradición y arraigo rural". Además, también se estrenará el vídeoclip creado para la ocasión y "es un trabajo que pone imagen y emoción a este homenaje al espíritu comunitario".