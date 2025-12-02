El Palacio de Balsera afronta su remozado para ser centro de arte
Los operarios inician los primeros trabajos para convertir el viejo conservatorio en centro expositivo por 2,7 millones de euros
C. J.
El inicio de los trabajos de restauración del Palacio de Balsera marca la cuenta atrás para su conversión en un centro de arte recuperando los elementos que ya acusan desgaste o deterioro, buscando el máximo respeto a su estado original. La presencia de operarios en el inmueble hacía visible este lunes que la obra, adjudicada en 2.765.567 euros a la empresa Cabero Edificaciones, es ya una realidad.
El principal objeto de la actuación es la conservación y restauración del edificio, comenzando por adaptarlo del uso educativo que ha tenido hasta ahora a un uso cultural. Igualmente, se aprovechará para convertirlo en un inmueble más sostenible e inclusivo, potenciando su valor como atractivo turístico. Para ello se pretenden resolver sus carencias, adaptándolo a nuevo parámetros funcionales, de accesibilidad y de sostenibilidad. Será una actuación, explican desde el Consistorio, que contribuirá a embellecer este rincón del casco histórico con uno de sus edificios más singulares.
Para dedicar el Palacio de Balsera a un uso cultural o museístico será necesario dotarlo de una entrada específica para ese uso, además de las zonas de exposición, aseos para el público y una zona para la administración y gestión. Todo ello, unido a zonas de almacenaje e instalaciones. Durante el desarrollo de las obras se actuará sobre las seis plantas (sótano, baja, y de la primera a la cuarta) con una superficie construida de 1.228 metros cuadrados. Las obras incluirán la instalación de un ascensor que de servicio a todos los niveles del edificio con acceso desde cada tramo de la escalera, para lo cual se construirá un nuevo edificio anexo.
