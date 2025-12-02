El Principado, a los agentes inmobiliarios contrarios al plan de La Grandiella: "Les molesta el modelo de pisos asequibles"

El gobierno del Principado ha salido al paso de los recelos de los agentes del sector inmobiliario acerca del proyecto para construir 235 pisos con alquileres sociales "a precios asequibles" en La Grandiella. Ha sido el director general de Vivienda, Daniel Sánchez, quien ha señalado que las críticas a las políticas del Principado en este ámbito "no responden a motivos técnicos ni constructivos, sino a la incomodidad de un sector que ve amenazado su modelo de negocio ante el giro de las políticas públicas".

En este sentido, Sánchez ha valorado que el nuevo enfoque en vienda amplía su alcance más allá de los colectivos más vulnerables e incorpora también a las clases trabajadoras; es decir, a personas que destinan buena parte de su salario al pago del alquiler. "El modelo antiguo no competía con sus potenciales clientes; el de ahora sí. Y eso implica que tendrán que ajustar sus precios", ha precisado Sánchez respecto a las dudas en el sector inmobiliario de Avilés que hizo públicas este lunes LA NUEVA ESPAÑA . Según el gobierno autonómico, la construcción de 235 viviendas destinadas a alquiler asequible en la zona de La Grandiella, permitirá que las familias trabajadoras no tengan que asumir rentas que a menudo superan la mitad de sus ingresos.

"Estos inmuebles garantizarán que los inquilinos no paguen más de un tercio de sus salarios", remarcó Daniel Sánchez, quien valora que esta iniciativa contribuye a quebrar la "dinámica inflacionaria" del mercado privado y ofrece "una alternativa real frente a salarios estancados y precios abusivos".

Plazos e inquilinos

En relación con los plazos, ha insistido en que el ritmo de construcción de los inmuebles no será más lento que el de cualquier promoción libre y que incluso podría llegar a desarrollarse con mayor agilidad. "Lo que preocupa no son las fechas, sino el destino final de las viviendas", ha advertido Sánchez.

En el sector privado de la ciudad, el proyecto de los 235 pisos de La Grandiella se ve como un brindis al sol y una propuesta electoralista que no va a solucionar los graves problemas que tiene el mercado avilesino. "Ahí no habrá nadie viviendo antes de 2029", subrayaron agentes del sector.

Daniel Sánchez, director de Vivienda del Principado quiso aclarar al respecto que, una vez finalizadas las obras, las viviendas "pasarán directamente a manos de familias trabajadoras, sin margen para la intermediación privada ni para los beneficios especulativos". Y, a su juicio, "ese es el núcleo de la incomodidad del sector". Asimismo, Sánchez rechazó de plano la acusación de electoralismo lanzada por representantes del sector privado: "Si fuera una medida decorativa, nadie la criticaría. Molesta porque la estamos llevando a cabo, porque somos una consejería de hechos y no de palabras".

El representante del gbierno autonómico se reafirmó en el compromiso de su departamento con un parque público "fuerte, estable y orientado a garantizar el derecho a una vivienda digna, dando prioridad a quienes sostienen el país con su trabajo diario". Y agregó: "La vivienda es un derecho básico, no un producto financiero, y seguiremos actuando en consecuencia".

Evolución de precios

Por otro lado, el precio de la vivienda de segunda mano en el Principado ha aumentado un 23,4% en su variación interanual, situando el precio medio de las viviendas ofertadas en noviembre en 2.224 euros por metro cuadrado, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. En términos mensuales, el incremento ha sido del 2%. Por municipios, el que ha registrado el mayor incremento en noviembre ha sido Avilés, con un aumento del 25%.