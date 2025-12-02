"Revisor" adelanta el nuevo disco de Macías
El quinteto graba su segundo trabajo en Pontevedra de forma analógica: "El sonido ahora es más crudo y las letras más oscuras"
I. García
Macías vuelve a la carga. Ya ha publicado un primer sencillo de su próximo trabajo, "Revisor", aún sin título. Viene aparejado de un vídeoclip realizado por Nacho Nunchako y es el primero de una lista de temas que abordan letras con temática filosófica, existencial y espiritual, entre otros. Macías , que es voz y guitarra, también tira de ironía en su particular universo rockero y está acompañado en la banda por Ger Gilsanz (guitarra) , Charly Gato ((guitarra), Alvaro Lacalle (bajo) y Pau Tortell (batería).
El sonido se deja llevar por distorsiones, ruidos y otros detalles que se graban en directo. Huyen de efectos digitales y usan amplificadores de válvulas, el grupo prefiere el sistema analógico y así se lo transmitió a Iván Pérez, que es el responsable del estudio Terraforma, en Cangas de Morrazo (Pontevedra) donde han comenzado a grabar. "Es un proyecto autogestionado, no tenemos mánager y aceptamos mecenas", indica Macías, que editó en diciembre de 2022 su primer disco, "Fenomenología del Noumeno".
"El sonido ahora es más crudo, las letras más oscuras y retratan lo que vivo", apunta Macías que editará su nuevo disco en vinilo, pero antes de que eso llegue presentará tres singles más para abrir boca.
