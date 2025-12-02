Salida a Panes para celebrar el hermanamiento de Avilés con Peñamellera

El décimo aniversario del hermanamiento entre los concejos de Avilés y Peñamellera Baja vivirá un nuevo hito el próximo 12 de diciembre. Tras la conferencia de Román Antonio Álvarez, organizada por "Aunando Fronteras", para recordar a Ángel Cuesta Lamadrid, como artífice de la vinculación entre ambos municipios y partiendo del nexo con San Agustín de La Florida, los vecinos de uno y otro municipio tendrán oportunidad de disfrutar de una jornada de convivencia. La salida desde Avilés está prevista a las nueve de la mañana y el regreso, para las siete de la tarde. Los interesados en participar deberán abonar 30 euros: ese precio incluye tanto el transporte como las visitas y la comida. Es necesario confirmar inscripción en el teléfono 649759701.

Los alcaldes de Peñamellera Baja, Avilés y San Agustín de la Florida se encontraron el pasado verano con motivo de las actividades del centenario de la relaciones de los avilesinos con los americanos. En el fortalecimiento de ese vínculo jugó un papel destacado el empresario indiano Ángel Cuesta Lamadrid , a quien el Gobernador de Florida le pidió que presidiera la delegación norteamericana que en 1924 visitó a Avilés a propósito del traslado de los restos mortales de Pedro Menéndez.