El sonido de las gaitas y unos protagonistas muy especiales para el encendido de la Navidad en Castrillón

Castrillón prende la mecha de la ilusión de la Navidad con el encendido de la iluminación festiva. El concejo ha engalanado todas sus parroquias y puntos neurálgicos para que la fecha más mágica del año se convierta en un atractivo. Además, el encendido tendrá a unos protagonistas especiales. El alumnado del Centro de Apoyo a la Integración La Unión para personas adultas con discapacidad intelectual pulsarán el botón con el que se encenderá la iluminación navideña.

Ellos serán los verdaderos protagonistas en el programa que comenzará en el propio Ayuntamiento. Desde allí, y acompañados al son de la Banda de Gaitas de Castrillón, la comitiva irá hasta la Iglesia de Piedras Blancas donde se inaugurará el Belén municipal, en el que, un año más, ha colaborado el alumnado del Centro de Apoyo a la Integración La Unión y donde el coro Parroquial de la iglesia de Piedras Blancas cantará villancicos para inaugurar su nacimiento.

Una actividad, el año pasado, en la «Carpa de Navidad» de Piedras Blancas. | R.S.

El encendido de las luces dará paso a un programa de navidad que se extenderá hasta el 6 de enero y en el que se incluyen numerosas actividades para el disfrute de toda la familia, a la que se suma el amplio programa que desde el 18 de diciembre acogerá la tradicional "Carpa de Navidad" que se ubicará en la plaza de Europa de Piedras Blancas. Allí se servirá el plato estrella del menú de Navidad de Castricom, la asociación de comerciantes del concejo, la "Feria del Regalo", que se celebrará el fin de semana del 19 al 21 de diciembre. Además, se han organizado dos conciertos para estas fechas, uno del grupo "Pájaros en la cabeza" y otro de un violinista.

A todo ello se sumará la gran pista de patinaje que el pasado año, el primero en el que se incluyó este atractivo a la programación navideña del concejo, tuvo un gran éxito, siendo una de las actividades de las que más disfrutan los castrillonenses. Desde el Ayuntamiento de Castrillón han querido dar continuidad a la iniciativa.