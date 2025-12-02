El Virgen de las Mareas lleva al Congreso su proyecto de inclusión

El Congreso de los diputados ya conoce el colegio Virgen de Las Mareas. Su director, José Ramón Nuñez, intervino el pasado viernes en una mesa redonda para hablar de su centro educativo sobre la aplicación del proyecto MUS-E en el centro, que utiliza diferentes enseñanzas artísticas para favorecer la educación. Nuñez estuvo acompañado en la jornada por responsables de otros dos centros avilesinos, el San Cristóbal y el Palacio Valdés, donde también se desarrolla este proyecto educativo. "En el Congreso querían tener la voz de varios centros y en nuestro caso hablé de metodologías inclusivas a través del arte, de que este proyecto se desarrolla en colegios como el nuestro, donde contamos con un alumnado vulnerable y todo lo que puede influir el arte en el aprendizaje", señaló Núñez, que destacó la oportunidad que tuvo en el Congreso para visibilizar y apoyar la escuela pública en el barrio de Jardín de Cantos y El Nodo. "Relaté la situación que vivimos en el centro con 25 alumnos y llevé la voz de los que nunca la suelen tener y menos en el Congreso, los ‘Nadie’ que diría Eduardo Galeano", abundó el director del Virgen de Las Mareas.

La jornada parlamentaria desarrollada el pasado día 28 llevaba por título "Retos educativos del siglo XXI: metodologías inclusivas desde el arte". La mesa en la que participó Nuñez fue la segunda. El moderador de la misma fue el exsecretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana y además del director avilesino intervenieron centros de Ceuta, Castilla la Mancha, Extremadura así como dos miembros del proyecto MUS-E. La representación avilesina también contó con Sara González y Nerea Montero, ambas del colegio Palacio Valdés; Blanca Dacal, que es artista MUS-E así como dos docentes del colegio de Educación Especial San Cristóbal, Javier Bernardo y Rubén Velasco, que también participaron el fin de semana en un encuentro en Miraflores en el que analizaron la programación, seguimiento y valoración del proyecto MUS-E.