Avilés, entre el «avance histórico» y el «espejismo electoralista»: el análisis del presupuesto de Asturias de los portavoces de los grupos políticos

Con aplausos de unos y abucheos de otros se puede resumir el sentir de los grupos políticos de Avilés respecto al proyecto de Ley de Presupuestos del Gobierno regional para 2026, que contempla 24,2 millones de euros en inversión, 5,6 millones más que en el ejercicio anterior.

PP

El Partido Popular, liderado por Esther Llamazares, considera que “la inversión es un espejismo construido con anualidades repetidas” y con proyectos que llevan “más de una década encallados”, como La Grandiella, el CIFP del Suances, la Escuela Superior de Arte o algunas actuaciones sanitarias.

Lo más grave, a su juicio, es que “Avilés no existe en el análisis estratégico del Gobierno”, lo que implica que el Principado no reconoce su peso industrial ni la incorpora a estrategias de talento, innovación o logística.

PSOE

La alcaldesa Mariví Monteserín (PSOE) defendió que las cuentas responden a las “prioridades y preocupaciones” de Avilés, destacando inversiones en vivienda, formación profesional, equipamientos culturales y artísticos, la mejora del centro de salud de La Luz y el impulso a la Manzana del Talento, como parte de la apuesta por la innovación industrial.

IU

En la misma línea, Agustín Medina (IU) calificó los presupuestos como “históricos” y clave para culminar el proyecto de ciudad pactado en el acuerdo de gobierno progresista.

Subrayó los más de 4,5 millones en vivienda, incluyendo las viviendas intergeneracionales de Villalegre y las viviendas en alquiler asequible de La Grandiella, símbolos –dice– de su apuesta por la vivienda pública frente a los especuladores.

También destacó los 13 millones en Educación, las inversiones en los colegios públicos de La Luz, Llaranes, Sabugo y Versalles, y el avance que suponen las nuevas escuelinas de La Luz y Versalles.

Podemos

Más crítico se mostró David García (Podemos). Celebró que se atienda su propuesta de construir una pasarela peatonal a la Escuela de Arte, pero denunció que el aumento del presupuesto del Centro Niemeyer “se queda corto”.

Recordó que su formación pide un incremento del 50%, tal como establecía el acuerdo entre PSOE y Cambia Avilés, y que “sigue sin cumplirse”.

Vox

Para Arancha M. Riola (Vox), las cuentas carecen de una apuesta real por la vivienda pública, más allá de La Grandiella.

Criticó también la nueva partida para el Centro Niemeyer, que considera ya suficientemente financiado, y se mostró escéptica con proyectos como la carretera al Parque Empresarial o mejoras para la Escuela de Arte.

Según Riola, el proyecto de presupuestos muestra una falta de promoción industrial y se trata de “presupuestos electoralistas” cuya ejecución está por ver.