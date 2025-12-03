Avilés ya tiene sus "letronas": el que promete ser uno de los adornos más "instagrameables" de la Navidad ya está instalado

Avilés ya tiene sus "letronas". La empresa encargada de la iluminación navideña de este año ya ha descargado esta mañana el que promete ser uno de los adornos más fotografiados de esta Navidad. Se trata del gran cartel con el nombre de Avilés que iluminará la plaza de La Merced. Por lo que se puede ver, lucirá tonos rojos.

Estas grandes letras, que hasta se dan un aire a las ya icónicas de Gijón, son una de las grandes apuestas del Ayuntamiento para la decoración navideña de este año. Tras el fiasco de las pasadas navidades, en el que la escasa ornamentación generó importantes críticas contra la entonces concejala de Festejos, Sara Retuerto (Podemos) -acabaron llevando a su destitución y la salida de Podemos del gobierno local, en febrero-, el Consistorio no ha querido escatimar en esfuerzos. Así, este viernes, cuando el hada "Brillantina" pulse el botón que accionará las luces, más de un millón de bombillas lucirán en Avilés.

Las "letronas" no serán el único elemento singular que decore las calles avilesinas. En la plaza de España también se ha colocado ya un gran árbol de más de 23 metros de altura; habrá techos dinámicos con luces móviles en La Ferrería, La Fruta y desde el gran árbol del Parche a la casa consistorial. Brillará también el Ayuntamiento, el Palacio Valdés, Maqua y Camposagrado... las zonas de Llano Ponte, Rivero, Sabugo, Carlos Lobo, Llaranes, El Carbayedo, La Carriona, La Luz, Villalegre, Versalles, El Carbayedo y la plaza de Santiago López también contará con iluminación por primera vez.

La elfa "Purpurina" busca al hada "Brillantina"

El encendido navideño correrá este año a cargo del hada "Brillantina", que el viernes descenderá por Galiana en su carrozada, acompañada por el grupo de danza de Teresa Tessier, hasta llegar al Parche. Allí será recibida por la alcaldesa, Mariví Monteserín, y tras una breve exhibición de baile, el hada invitará a los niños a pulsar con ella el botón que dará luz a las fiestas en Avilés. Está previsto que sea a las 18.00 horas.

Tras el encendido en el centro, abrirá el recinto "NAvilés" en la zona de La Exposición. Allí abrirá el mercadillo de Navidad a partir del 19 de diciembre y estará también la Casa de Papá Noel, una pista de hielo, hinchables, atracciones feriales, zona gastro y una carpa que albergará las propuestas diseñadas en estas fechas tanto para el público familiar como infantil.