"Baby boom" en el San Agustín: la maternidad del hospital de Avilés vive uno de sus años más intensos con seiscientos partos

El Hospital Universitario San Agustín (HUSA) encara la recta final del año con un incremento de actividad en prácticamente todas sus áreas. Han aumentado las consultas externas –incluidas las realizadas por la tarde– y también los nacimientos, que registran una subida notable respecto a 2024. Así lo confirman los datos correspondientes al mes de octubre a los que ha tenido acceso este diario.

En lo que respecta a la maternidad, octubre dejó 51 partos, la cuarta cifra más elevada del año. Abril y agosto continúan siendo los meses con más nacimientos, con 63 bebés en cada uno, seguidos de julio con 57. En el acumulado anual, el hospital suma ya 489 partos, lo que invita al optimismo: si se cumplen las previsiones, el ejercicio podría cerrar con 596 nacimientos, una cifra que llevaba años sin alcanzarse en el complejo avilesino. A modo de referencia, en 2024 nacieron 579 niños en 566 partos, trece de ellos múltiples. La mayor parte de los alumbramientos registrados este año han sido eutócicos, y solo un 22% ha requerido cesárea. La maternidad del HUSA vive, en definitiva, uno de sus años más intensos.

El repunte no se limita a Obstetricia. En Consultas Externas también se percibe un aumento de actividad. En octubre se realizaron 21.205 consultas, un 5% más que en el mismo mes del año anterior. Con esta cifra, el acumulado anual asciende a 184.345 consultas, y las previsiones apuntan a que 2025 se cerrará con más de 210.000. La actividad de tarde ha crecido ligeramente para aliviar la presión de la lista de espera, que para una primera consulta ronda los 80 días de media. A esto se suma un problema persistente: el 4,63% de los pacientes citados no acude, según recoge la memoria reciente. En total, unas 14.000 personas siguen esperando para ser atendidas; más de 11.000 de ellas aún no tienen fecha asignada. La espera media, sumando todos los casos, se sitúa en 98 días.

Actividad quirúrgica

En el área de hospitalización la actividad también ha sido elevada. Hasta octubre se han registrado 12.618 ingresos, de los cuales más de 7.500 fueron urgentes. La ocupación media se sitúa en torno al 65% de las aproximadamente cuatrocientas camas del hospital. Pese a la circulación creciente de virus respiratorios propios del otoño, el centro mantiene cifras estables: ayer mismo la ocupación general era del 68%. Los profesionales esperan que el pico de gripe llegue a Avilés después de las fiestas navideñas.

En Urgencias, octubre transcurrió dentro de la normalidad, con una media de 201 pacientes diarios. En el acumulado anual, 62.405 personas han necesitado atención inmediata. De ellas, 8.685 acabaron ingresando, aproximadamente el 14%.

En cuanto a la actividad quirúrgica, en los diez primeros meses del año se han realizado 6.682 operaciones, 805 de ellas en turno de tarde. La estancia media previa a la intervención se mantiene en torno a un día, y la recuperación postoperatoria en tres días, siempre como referencia general.

¿Y cuántas personas esperan aún para operarse? Según los datos del propio hospital, octubre se cerró con 3.483 pacientes pendientes de una intervención.

Refuerzo en la atención en paliativos

El Hospital San Agustín avanza en la atención a los pacientes que precisan cuidados paliativos con la puesta en marcha de una estrategia que ofrece una atención integral e igualitaria a personas con enfermedades crónicas avanzadas. Para ello, se mejorará la coordinación, se formará a los profesionales y se aplicarán de forma homogénea los criterios asistenciales a todos los niveles.

La gerencia del centro sanitario ha convocado dos sesiones informativas para este miércoles, a las 08.30 y a las 13.30 horas, en las que se presentará al personal, en especial a mandos intermedios, el plan de actuación, basado en la Estrategia de Cuidados Paliativos del Principado de Asturias 2023-2030. Durante las sesiones se incidirá en la importancia tanto de identificar de forma precoz a quienes precisan estos cuidados como de prestarles una atención multidisciplinar.

Además, en próximas fechas se celebrarán varios talleres para formar y capacitar a los profesionales de enfermería, fisioterapia, medicina, trabajo social y psicología en la identificación precoz, la complejidad y el manejo avanzado de los síntomas en el paciente con necesidades paliativas. Una de las primeras medidas adoptadas ha sido la designación de un profesional de referencia en medicina y otro en enfermería para cada unidad de hospitalización y cada servicio médicos. Estas figuras servirán de enlace para agilizar la identificación precoz de pacientes, la coordinación con el resto de profesionales y la implantación de los protocolos comunes de actuación.