David Menéndez, barítono: "El fin no es vivir de cantar, es cantar bien"

El barítono castrillonense David Menéndez impartió ayer la primera de las dos clases magistrales con alumnado de canto del conservatorio Julián Orbón. "Cuando uno estudia, el objetivo no es llegar a vivir de cantar, es llegar a cantar bien. Y si llegas a cantar bien, entonces, a lo mejor, ya puedes meter el pie", señaló el cantante, que hizo un hueco en su apretada agenda para ser jurado del concurso coral "Villa de Avilés" el fin de semana y poder impartir la sesión de ayer y hoy en el "Julián Orbón".

Menéndez quiso dejar claro que "cantar bien no da la llave laboral" por eso recomendó a los alumnos "siempre tener un plan B". Habló también de la importancia de la voz, que es "un instrumento sensible a todo: a dormir, a no no dormir, a reirse mucho, a estar triste, a la alegría...". "Es un instrumento que no lo podemos dejar en casa cuando nos vamos de marchas, tenemos que aprender a convivir con él, por eso mi recomendación es escuchar la voz, hay que tenerla muy a raya", reflexionó el artista castrillonense, que recientemente ha sido reconocido como "Ciudadano ejemplar" en su concejo.

"Lo que no se puede hacer es condicionar tu vida a tu voz, tenemos que aprender que nuestra voz forma parte de nuestro cuerpo, que como a todo el mundo un día se levanta y puede tener más energía o menos energía y por eso hay que incorporarla dentro de nuestra manera de vivir", concluyó el barítono castrillonense.