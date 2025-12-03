La exposición de Mariscal se alarga más allá de las fiestas

La exposición "Mariscal dialoga con Miranda", que muestra la intervención del artista sobre 39 piezas de cerámica de Miranda, prorroga su estancia en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura hasta el domingo 11 de enero, en el marco del 30.º Certamen San Agustín de Cerámica. Aunque la clausura de esta muestra, inaugurada el 18 de octubre, estaba prevista para el 30 de noviembre, finalmente se ha apostado por su continuidad dada la buena acogida brindada por el público: casi 8.000 visitas desde su apertura, con una media de 180 diarias que llegaron a ser 326 el día de mayor afluencia.