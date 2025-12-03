Un fragmento de "La alegría del capitán Ribot", de Palacio Valdés se queda en Avilés para siempre
El documento, donado por Bernardino Fernández-Avello, se exhibe en la sección Ciudad Burguesa del Museo de la Historia Urbana
N. M.
El Ayuntamiento de Avilés ha recibido la donación definitiva de un escrito autografiado por Armando Palacio Valdés sobre su novela "La alegría del Capitán Ribot". Se trata de una cuartilla de papel de 13 x 20 centímetros que, en su reverso, contiene escritos del novelista Andrés Ruesga y del periodista Miguel Morayta. El donante es Bernardino José Fernández-Avello García-Tuñón, quien ya ha cedido piezas con anterioridad tanto al Museo de la Historia Urbana de Avilés (MHUA) como al Ayuntamiento. En este caso, la donación se realiza al Consistorio, habiendo sido aceptada y firmada por la alcaldesa, Mariví Monteserín, para que se exponga en el MHUA. La pieza se encuentra expuesta en una vitrina en la primera planta del museo, en la sección de la Ciudad Burguesa. Aunque ya se encontraba cedida y expuesta en el MHUA desde octubre de 2020, la donación es ahora definitiva. El Ayuntamiento de Avilés agradece a Bernardino José Fernández-Avello la donación de este documento.
Anterior episodio
Vox denunció recientemente la pérdida de un manuscrito de Palacio Valdés expuesto en el MHUA, debido a la falta de respuesta y atención por parte del área de Cultura al donante de dicho documento.
