Gozón renovará el firme y la pintura del polideportivo de La Vallina

El Ayuntamiento de Gozón aprovechará las vacaciones escolares para renovar el polideportivo del colegio de La Vallina, situado en Luanco. El alumnado de este centro podrá disfrutar de un edificio renovado en enero, como si se tratara de un regalo de Reyes Magos. La actuación se centrará en renovar y modificar el suelo del pabellón deportivo que se sumará al pintado de las paredes interiores. El total de las dos obras que se iniciarán en las próximas semanas supone más de 30.000 euros que saldrán de las arcas municipales de Gozón.

Ese recinto municipal es utilizado por el colegio de La Vallina para las clases de Educación Física y también para el desarrollo de otras iniciativas escolares. Pero no solo eso, también es empleado para las actividades extraescolares y para el entrenamiento de clubes gozoniegos para la práctica de varios deportes como atletismo, fútbol sala, balonmano y baloncesto. "Las labores de pintura se harán primero y el cambio del suelo prevé finalizar antes del 7 de enero", señaló la concejala de Deportes, Mariana Fernández, quien detalló que una vez finalizada, el terreno de juego multideporte de La Vallina permitirá acoger partidos de categorías inferiores de varias disciplinas deportivas. Con esta actuación de modificación del firme y del pintado de las paredes se pone fin a las mejoras en este edificio de titularidad municipal. Todo después de que hace varios años se eliminaran las goteras con la renovación de la cubierta del edificio tras un acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y el Principado.