Miguel Solís, premio de pintura del Rotary Balagares
Avilés
Miguel Solís, con la obra titulada "Soportales de San Francisco en Avilés" se ha alzado con el primer premio del II Concurso Solidario de Pintura "Esta comarca tiene mucho arte" organizado por la Mancomunidad Turística y el Rotary Club Balagares. El segundo premio, de 500 euros, ha sido para la obra presentada por Jorge Cossio mientras que el tercero, dotado con 200 euros, ha sido para la obra de Samuel F. Armas. Todos los trabajos presentados serán expuestas en la Factoría Cultural del 11 al 19 de diciembre, coincidiendo con la IV Muestra solidaria de artistas ceramistas y pintores de Avilés y Asturias .
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- La despedida al niño de Avilés de 12 años que falleció de forma fulminante mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz, por nuestras vidas
- Grave accidente en Avilés: un motorista de 53 años sufre un politraumatismo al quedar atrapado bajo un coche
- Identifican a una persona como presunto autor de daños en el ascensor de La Estrada, en Las Vegas
- Desconsuelo por el niño de Avilés fallecido durante un entrenamiento: 'El deporte avilesino está de luto; el dolor es enorme
- Destituyen al director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Avilés
- El crimen de La Peñona de Salinas cumple 34 años: todas las incógnitas que dejó María Jesús Jiménez tras tirar a sus cuatro hijos al mar
- Las 'mujeres de acero' de Gonvarri Asturias finalizan su periodo de formación en Corvera