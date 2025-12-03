Miguel Solís, premio de pintura del Rotary Balagares

Miguel Solís, con la obra titulada "Soportales de San Francisco en Avilés" se ha alzado con el primer premio del II Concurso Solidario de Pintura "Esta comarca tiene mucho arte" organizado por la Mancomunidad Turística y el Rotary Club Balagares. El segundo premio, de 500 euros, ha sido para la obra presentada por Jorge Cossio mientras que el tercero, dotado con 200 euros, ha sido para la obra de Samuel F. Armas. Todos los trabajos presentados serán expuestas en la Factoría Cultural del 11 al 19 de diciembre, coincidiendo con la IV Muestra solidaria de artistas ceramistas y pintores de Avilés y Asturias .