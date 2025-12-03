Del "municipio peor tratado de Asturias" a unas cuentas "excelentes": la opinión de los alcaldes de la comarca de Avilés sobre los presupuestos de Asturias

Del "municipio peor tratado de Asturias" a unas cuentas "excelentes". Los alcaldes de la comarca de Avilés han analizado los presupuestos presentados por Adrián Barbón para el próximo año. Mientras unos se muestran muy satisfechos con las inversiones que tendrán, otros lanzan duras críticas contra el Gobierno del Principado. Estas son sus opiniones:

Castrillón

"Somos el municipio peor tratado de toda la comarca de Avilés y, probablemente, de Asturias". Con esta dureza mostró ayer su enfado Eloy Alonso, alcalde de Castrillón, a la hora de analizar los presupuestos regionales del Principado de Asturias. Las cuentas regionales colocan al concejo castrillonense como el quinto en cuanto a inversión en la comarca, con una aportación ligeramente superior a los 600.000 euros, muy lejos de lo que reciben concejos como Corvera (cerca de tres millones) o Gozón (supera los cinco). "Casualmente, somos el único ayuntamiento del entorno gobernado por el Partido Popular", insinúa el regidor.

Alonso calificó los presupuestos como "sectarios, injustos y absolutamente insuficientes para el séptimo municipio de Asturias", y lamentó que "nos condenen otra vez al furgón de cola en inversión total y en inversión por habitante, a una vergonzosa marginación". El regidor cree que la partida para el nuevo centro de salud de Piedras Blancas, dotada con cinco mil euros, es "ridícula y de vergüenza ajena". Además, recuerda que este equipamiento lleva más de diez años pendiente, pese a que el Ayuntamiento cedió los terrenos a la Consejería hace una década. En 2023 se presupuestaron 177.900 euros, nunca ejecutados. En 2025, otros 56.870 euros, también sin ejecutar. "Ahora rebajan todo a 5.000 euros. Eso no es una inversión: es una burla y una afrenta a los vecinos", afirmó.

El primer edil popular también lamentó la ausencia total de partidas para la mejora de la carretera de La Plata y para la senda peatonal del Camino de Santiago, ambas reclamaciones históricas con más de diez años de espera. Alonso aprovechó para recordar que el consejero de Movilidad reconoció en la Junta General del Principado de Asturias que los proyectos están redactados desde hace años, aunque siguen paralizados por falta de presupuesto. "Y así continúan, una década después", criticó. Otro de los puntos de crítica por parte del Alcalde es la ausencia de inversión para la reforma del colegio Maestro José Luis Rodríguez. "La única actuación de cierta relevancia es la habilitación de la escuela de 0 a 3 años en el colegio Manuel Álvarez Iglesias, con algo más de 75.000 euros", explicó el popular, que juzga esta cifra como "claramente insuficiente", especialmente, subraya, "cuando el propio edificio requiere mejoras estructurales que tampoco se contemplan".

Una de las partidas que contempla el presupuesto regional, que supera el medio millón de euros, es para el saneamiento de Pillarno y Quiloño, una obra que acumula más de quince años de retrasos. "Es el ejemplo perfecto de cómo este Gobierno promete y promete, pero nunca entrega a tiempo lo que Castrillón necesita", afeó el Alcalde. Alonso vinculó este "trato injustificable" con la negativa reiterada de Adrián Barbón a reunirse con él. "Prefiere no escuchar las necesidades del concejo y los proyectos que tenemos previstos para mejorar el futuro del municipio para así no atender ni una sola de las iniciativas planteadas", sentenció el regidor, que cree que "el PSOE e IU deberían pedir perdón a los castrillonenses".

Eloy Alonso / Mara Villamuza

Corvera

«Los presupuestos presentados por el Principado son una muy buena noticia para Asturias y son excelentes para Corvera», señaló el alcalde de Corvera, Iván Fernández (PSOE), que celebró la «capacidad del presidente, Adrián Barbón, para aprobar unas cuentas pensadas para seguir transformando nuestra tierra, impulsar el progreso y reforzar los servicios que hacen más fácil la vida de la gente».

En el plano local, Corvera recibirá cinco millones de euros. «Refuerzan proyectos que ya están en marcha y abren la puerta a nuevas inversiones muy necesarias», señaló para referirse a la renovación de carreteras, la mejora de redes de abastecimiento y saneamiento como en Villa, Cancienes y Solís; de servicios sociales, de cultura, de empleo y de nuevas oportunidades. «Estas cuentas nos permiten seguir avanzando y nos ayudan a afrontar obras y actuaciones que, sin este respaldo, serían muy difíciles de ejecutar solos», señaló Fernández, que defendió además que los presupuestos «miran al futuro de Asturias y permiten que Corvera siga progresando sin perder de vista lo esencial, que es mejorar la vida de la ciudadanía».

Entre otras actuaciones, las cuentas incluyen una rotonda en Los Campos, un proyecto para un nuevo depósito de agua, la ampliación del cementerio, una partida para la nueva residencia de mayores, ayuda a domicilio, un plan contra la pobreza infantil y energética y la soledad no deseada, además de planes de empleo y juventud y nuevas actuaciones en el centro de tecnificación deportiva de Trasona y el colegio de Las Vegas.

Iván Fernández / Luisma Murias

Gozón

«Estamos más que satisfechos con el presupuesto regional en Gozón», señaló el alcalde, Jorge Suárez (PSOE), sobre los 5,4 millones que recibirá el municipio más al norte de Asturias el próximo ejercicio. La partida más importante para el concejo se fundamenta en el parque-playa de Verdicio, que el gobierno local espera «que sí se pueda ejecutar a lo largo de 2026».

En otro apartado figura la mejora de viales autonómicos. Suárez detalló que la rehabilitación de las carreteras (GO-1, GO-2, GO-7 y GO-15) incluidas en las cuentas «ya están en licitación como un anticipado de gasto y responden a una petición municipal solicitada hace tiempo». Esta partida ronda el millón y medio de euros.

El regidor gozoniego se centró además en las «políticas socialistas y sociales» del presupuesto regional para referirse a la partida de más de 800.000 euros destinada a la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad del centro de salud de Luanco y «el más de medio millón de euros» para centros educativos, más concretamente para habilitar una nueva escuelina en San Jorge de Heres (229.707 euros) y una inversión para el instituto Cristo del Socorro de Luanco (372.155 euros).

«Tenemos que sumar también entre otros asuntos los 100.000 euros que se destinarán para la mejora del puerto del Gayo, estamos más que satisfechos con estas cuentas y por eso tenemos que agradecer al Principado de Asturias el esfuerzo y sobre todo teniendo en cuenta que somos 78 municipios y hay que repartir entre todos», remató el Alcalde de Gozón.

Otras partidas incluidas en las cuentas regionales se corresponden con el fondo para infraestructuras rurales, que suma 34.215 euros.

Jorge Suárez / Mara Villamuza

Soto del Barco

«El presupuesto regional para Soto del Barco es muy exiguo, como viene siendo habitual», analizó José Manuel Lozano, alcalde del concejo. Bajo su punto de vista, el documento «recoge cuatro cosas que ya se anunciaron hace un tiempo», como el dragado del puerto de San Juan de la Arena, aunque en menor grado que el previsto para San Esteban. Este es uno de los grandes caballos de batalla del Ayuntamiento, que ve un agravio comparativo respecto al concejo vecino de Muros.

Una de las inversiones más abultadas está destinada a la construcción de doce viviendas de promoción pública en La Arena, que pasarán posteriormente a régimen de alquiler. «Están ya cerca de terminarse», señaló Lozano. Sin embargo, critica que «de los ocho proyectos presentados hace dos años no hay ni rastro», acusando al Principado de dar «buenas palabras pero ningún hecho». Cabe recordar que el municipio está gobernado por Candidatura Independiente de Soto del Barco.

José Manuel Lozano / Ricardo Solís

Illas

El concejo de Illas, el de menor tamaño de la comarca, será también el que menos actuaciones autonómicas reciba: 459.090 euros. «Echamos en falta temas prioritarios como el nuevo edificio escolar y la conexión de la red de aguas de Cadasa a Piniella», señaló el alcalde Alberto Tirador (IU).

El regidor recordó que el actual colegio no puede dar cabida a todo el alumnado y que el Ayuntamiento ya había cedido los terrenos para el nuevo centro, pero no figura ninguna partida en el presupuesto.

Las inversiones que sí aparecen son 350.000 euros para la carretera La Peral – Cruz de Illas (AS-237), 73.000 euros para el saneamiento de Piniella y 33.590 euros correspondientes al fondo para infraestructuras rurales.