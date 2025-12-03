Una pareja afronta 11 meses de cárcel por intoxicar a su bebé al fumar marihuana y cocaína delante de ella en Avilés
Tras la intoxicación de la bebé por cannabis y cocaína, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias asumió la tutela de la menor, suspendiendo la patria potestad
Once meses de prisión. Esa es la pena a la que se enfrenta un hombre acusado de intoxicar a su bebé, de 13 meses, por fumar marihuana y cocaína delante de ella en una habitación sin buena ventilación de un domicilio de Avilés. Los hechos serán juzgados este jueves, 4 de diciembre, en el juzgado de lo Penal número 1 de Avilés.
El Ministerio Fiscal sostiene que, el 8 de octubre de 2023, los acusados fumaron marihuana y cocaína en cantidad elevada en un espacio sin ventilación suficiente en una vivienda de Avilés, conscientes de que su hija, de 13 meses, se encontraba en la misma habitación que ellos y de las consecuencias nocivas que esto suponía para su salud. Como consecuencia, la bebé sufrió una intoxicación por cannabis y cocaína. Tras los hechos, la consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias asumió la tutela de la menor, con suspensión de la patria potestad de ambos acusados.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de maltrato en el ámbito familiar, y pide para cada uno de los procesados una condena de 11 meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 2 años y 6 meses; e inhabilitación para ejercicio de la patria potestad durante 2 años y 6 meses. Además, prohibición de aproximarse a la menor, a su domicilio o lugar que frecuente a menos de 200 metros, así como de comunicar con ella por cualquier medio o por persona interpuesta, todo ello durante 2 años.
También solicita que asuman las costas del proceso. En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que los acusados indemnicen a su hija con 642,25 euros, más los intereses legales correspondientes.
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- La despedida al niño de Avilés de 12 años que falleció de forma fulminante mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz, por nuestras vidas
- Grave accidente en Avilés: un motorista de 53 años sufre un politraumatismo al quedar atrapado bajo un coche
- Identifican a una persona como presunto autor de daños en el ascensor de La Estrada, en Las Vegas
- Desconsuelo por el niño de Avilés fallecido durante un entrenamiento: 'El deporte avilesino está de luto; el dolor es enorme
- Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera
- Destituyen al director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Avilés
- El crimen de La Peñona de Salinas cumple 34 años: todas las incógnitas que dejó María Jesús Jiménez tras tirar a sus cuatro hijos al mar