Una pareja afronta 11 meses de cárcel por intoxicar a su bebé al fumar marihuana y cocaína delante de ella en Avilés

Once meses de prisión. Esa es la pena a la que se enfrenta un hombre acusado de intoxicar a su bebé, de 13 meses, por fumar marihuana y cocaína delante de ella en una habitación sin buena ventilación de un domicilio de Avilés. Los hechos serán juzgados este jueves, 4 de diciembre, en el juzgado de lo Penal número 1 de Avilés.

El Ministerio Fiscal sostiene que, el 8 de octubre de 2023, los acusados fumaron marihuana y cocaína en cantidad elevada en un espacio sin ventilación suficiente en una vivienda de Avilés, conscientes de que su hija, de 13 meses, se encontraba en la misma habitación que ellos y de las consecuencias nocivas que esto suponía para su salud. Como consecuencia, la bebé sufrió una intoxicación por cannabis y cocaína. Tras los hechos, la consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias asumió la tutela de la menor, con suspensión de la patria potestad de ambos acusados.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de maltrato en el ámbito familiar, y pide para cada uno de los procesados una condena de 11 meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 2 años y 6 meses; e inhabilitación para ejercicio de la patria potestad durante 2 años y 6 meses. Además, prohibición de aproximarse a la menor, a su domicilio o lugar que frecuente a menos de 200 metros, así como de comunicar con ella por cualquier medio o por persona interpuesta, todo ello durante 2 años.

También solicita que asuman las costas del proceso. En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que los acusados indemnicen a su hija con 642,25 euros, más los intereses legales correspondientes.