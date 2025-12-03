Todo preparado en Avilés para el encendido festivo

"Brillantina, el hada de la Navidad" descenderá por la calle Galiana este viernes en una carroza acompañada por el grupo de danza Teresa Tessier. A su llegada a la plaza de España será recibida por la alcaldesa, Mariví Monteserín y, tras una breve exhibición de danza a cargo del mencionado grupo, invitará a los niños presentes a pulsar el botón y encender la Navidad, poco después de las seis de la tarde.

Hasta entonces, los adornos navideños han comenzado a colonizar calles y plazas, que ya lucen parte del despliegue en la decoración festiva de este año, compuesta de más de un millón doscientos mil elementos, como anunció la concejala de Festejos, Yolanda Alonso. Algunos como el árbol del Parche ya eran visibles ayer, aunque en modo de prueba.

Tras el encendido en el centro, abrirá el recinto "NAvilés" en la zona de La Exposición. Allí abrirá el mercadillo de Navidad a partir del 19 de diciembre y estará también la Casa de Papá Noel, una pista de hielo, hinchables, atracciones feriales, zona gastro y una carpa que albergará las propuestas diseñadas en estas fechas tanto para el público familiar como infantil.