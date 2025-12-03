Estos son los restaurantes de Asturias en los que se come pote de campeonato, y uno está en la comarca de Avilés

El Campeonato de España de Pote Asturiano "Ciudad de Oviedo" llegó a la final con 15 restaurantes finalistas. Este martes, en La Quinta de Abuli (Oviedo), se conocieron finalmente los establecimientos que se han alzado con el título de Mejor Pote Asturiano de España 2025. El primer clasificado ha sido El Abrelatas, de Pola de Siero; en segundo lugar quedó El Molín de Salas y en tercero, un restaurante de la comarca avilesina, La Escollera, de San Juan de la Arena (Soto del Barco).

El VII Campeonato de España de Pote Asturiano se trata de un certamen que reivindica la cocina tradicional, los productos locales y la autenticidad de los guisos de cuchara que forman parte del alma asturiana. Organizado por Idea Redonda Comunicación, con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo, Consejería de Medio Rural y Política Agraria, Turismo del Principado de Asturias, la Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias OTEA, Regala Restaurantes y la Quinta de Abuli el campeonato se consolida como una cita imprescindible para poner en valor la gastronomía asturiana, su cultura de cuchara y la identidad culinaria del territorio.

En la edición de 2024, el premio al Mejor Pote Asturiano recayó en el restaurante El Torneiro, de Villayón. El segundo puesto fue para La Posada de Bacus, en Mieres, y el tercero, para Sidrería Niza, en Oviedo.