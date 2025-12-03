El viaje al medievo con realidad virtual recreará el incendio de 1478

El turismo de Avilés pretende adaptarse a la realidad virtual para viajar en el tiempo a la baja Edad Media. Ese contrato que ya ha salido a licitación lleva parejo un guion elaborado ya por el arqueólogo Alejandro García y plantea un viaje por la historia con seis secuencias partiendo de una entrada en barco en la ría de Avilés.

El relato está ambientado un día antes del gran incendio que sufrió la villa de Avilés a finales del año 1478 y combina realidad y ficción. Las secuencias para ambientar se desarrollarán en plena almendra medieval. La segunda parte se centra en el puerto, situado en la parte baja de la calle La Ferrería, la iglesia y el resto de la calle hasta llegar a la plaza del Azogue, que es como se conocía entonces la calle del Sol previa entrada en el interior del palacio de La Baragaña, actual Valdecarzana. El paseo continuará por la calle Mayor (La Ferrería) hasta el Alcázar, situado en las inmediaciones de la plaza de España, para concluir después en el incendio.

La propuesta de guion deja claro que es una mera orientación aunque cabe destacar que vienen definidos la presencia de una voz en off además de varios personajes, algunos de ellos varían según la escena.