Víctor Manuel anuncia nueva fecha en Avilés tras agotar las entradas para el concierto de Gijón

Tomen nota: 15 de marzo de 2026. Será entonces cuando Víctor Manuel se subirá al escenario del Centro Niemeyer para presentar su último trabajo, "Solo a solas conmigo". Este viernes, día 5 de diciembre, saldrán a la venta las entradas para asistir a este concierto, que llega tras el "sold out" en Gijón. Las entradas podrán comprarse online a través de victormanuel.es y en la taquilla del Centro Niemeyer.

Alguna de esas nuevas canciones se escucharán en los próximos conciertos y con toda seguridad, en ella, no faltarán “Soy un corazón tendido al sol”, “Ay amor”, “El abuelo Vitor”, “Quiero abrazarte tanto”, “Nada sabe tan dulce como su boca”, “Planta 14”, “Solo pienso en ti”, “Bailarina”, “Adonde irán los besos”, “Asturias”… y tantas otras casi hechas himno.

"Solo a solas conmigo" toma el relevo de las grandes giras que han marcado la trayectoria reciente del artista —“Vivir para cantarlo”, “50 años no es nada” o “La vida en canciones”— y promete convertirse en un nuevo encuentro inolvidable entre Víctor Manuel y su público.

El nuevo disco de Víctor Manuel, que salió a la luz el pasado 21 de noviembre, “Solo a solas conmigo”, habla de todos nosotros y del momento que nos toca vivir. Con arreglos y producción de David San José, Víctor Manuel presenta un nuevo disco con 14 temas nuevos, entre los que se encuentran colaboraciones con Rozalén, Mikel Izal y su hijo David San José.