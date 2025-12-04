"Me alegra que guste", celebra la autora del nuevo apelativo para la escultura de Favila
Lidia Rodríguez, que es pintora, recibirá una escultura en miniatura de manos del artista
F. G.
"Me alegra mucho que mi propuesta haya sido elegida", proclamó Lidia Rodríguez nada más conocer que su idea, "La mi nena", fue la ganadora en el concurso de ideas abierto por el artista Favila, autor de la escultura de la niña Eugenia Martínez Vallejo, en busca de una nueva denominación que sustituya al apelativo de "la Monstrua". LA NUEVA ESPAÑA se hizo eco de esa iniciativa del artista y, fruto de la selección realizada esta semana entre las propuestas recibidas, la de Lidia Rodríguez salió elegida como ganadora.
Rodríguez, que se llevará para su casa un escultura en versión reducida de "La mi nena", que se puede contemplar en el cruce de las calles La Estación y Carreño Miranda, es pintora y vecina de Oviedo y ha resultado ganadora en varios certámenes artísticos. También ha expuesto en la galería avilesina Amaga. Celebra tener la oportunidad de llegar a conocer en persona a Favila, cuya obra sigue desde hace tiempo y se muestra satisfecha porque su propuesta haya gustado para renombrar la escultura.
