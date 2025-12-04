"La Algarabía" concita la solidaridad contra el cáncer

El grupo de teatro "La Algarabía", de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Asturias, puso en escena este miércoles "Las Figurantas". La obra es una adaptación muy singular realizada por la actriz asturiana Aída Valladares de la obra de José Sanchis Sinisterra "Los figurantes". La de ayer era una función de carácter benéfico donde el objetivo era recaudar fondos para colaborar en las actividades que se realizan desde la asociación de atención a las personas enfermas y familias, así como colaboración en proyectos de investigación. La adaptación de Valladares de "Las figurantas" ofrece un giro especial al texto original para interpretarla solo mujeres.