Algeposa, con actividad logística en el Puerto, segrega su actividad del grupo Noatum
La empresa está especializada en estiba y desestiba desde Avilés, con Arcelor como principal cliente, movió un millón de toneladas el año pasado
La compañía guipuzcoana Algeposa –que estrenaba a principios de año en el puerto de Avilés una inversión de 4 millones de euros en una grúa para sus operaciones logísticas en el muelle de Valliniello– ha decidido segregar la actividades portuarias que compartía con el grupo Noatum tras la firma de su alianza en 2018.
Este cambio, en palabras de los responsables de la empresa, busca reforzar el peso de cada entidad en sus principales puertos y áreas de interés. De esta forma, cada compañía avanzará por caminos separados bajo la premisa de mantener un servicio de calidad a sus clientes.
Fruto de este acuerdo, Algeposa ha asumido la participación minoritaria que Noatum ostentaba en Algeposa Asturias –donde opera tanto en el puerto de Avilés como en el de Gijón– y Algeposa Huelva. Paralelamente, ha vendido sus participaciones minoritarias en Noatum Ports Sagunto Terminal, Noatum Ports Castellón Terminal y Noatum Ports Tarragona Terminal.
Ambos grupos mantendrán, sin embargo, su convivencia accionarial en la sociedad Servicios Logísticos Portuarios, SLP, que concentra sus actividades en el Puerto de Bilbao; y también en la reciente adjudicación de una terminal polivalente en el Puerto de Sagunto, en la que también participa el Grupo Boluda. Tras la firma del acuerdo, Maria Luisa Guibert, presidenta de Algeposa, ha señalado que "se abre una nueva etapa para nuestra empresa, llena de proyectos apasionantes. La travesía recorrida desde 2018 con Noatum ha sido muy satisfactoria, ha permitido complementar nuestras estrategias y la visión en torno a la logística portuaria". Y agregó que, en este momento, entendieron que había llegado el momento de concentrar los esfuerzos en las actividades que han formado parte del corazón de Algeposa desde su fundación. En Avilés prestan servicios desde 2005 y el año pasado manipularon aproximadamente un millón de toneladas en más de 250 escalas de buques, lo que ha supuesto respecto al 2023 un incremento del 28% en cuanto al número de operaciones y del 14% en toneladas totales. En la ciudad están especializados en estiba y desestiba de productos siderúrgicos, con ArcelorMittal como principal cliente.
