Castrillón enciende su Navidad con más de un millón de bombillas en sus calles: "Da mucho ambiente"

«Cinco, cuatro, tres, dos, uno… ¡Feliz Navidad!». Así, con un grito al unísono, los alumnos del CAI de La Unión dieron el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas en Castrillón. Ellos fueron los encargados de pulsar el botón que dio luz al millón de bombillas que el Ayuntamiento ha instalado a lo largo y ancho del concejo. Aunque el tiempo no acompañó, fueron muchos los vecinos que salieron a las calles, paraguas en mano, para disfrutar de la nueva decoración navideña. «Tiene muy buena pinta, esto da mucho ambiente a las calles», coincidían.

«Todos los que formamos parte del CAI de La Unión queremos agradecer la confianza que habéis depositado en nosotros, para nosotros es algo muy especial», aseguró Carmen Sellán, directora del centro, que cree que el gesto de encender ellos la Navidad «sirve para recordar que pertenecemos al concejo». «Para algunos puede parecer algo siempre, pero es muy importante. Todos sumamos y queremos tener nuestro lugar. Es lo que nosotros pedimos a los Reyes Magos, estar y aportar», destacó.

Marian Carbajal, concejala de Festejos, lamentó que el día estuviese marcado por la lluvia, pero mostró su alegría porque «la gente se animó a salir igualmente». «Han sido semanas de mucho trabajo, pero lo importante es el resultado. Hemos tratado de agradar a todo el mundo, sobre todo a los más pequeños. Por ello hemos apostado por una programación variada, musical, deportiva y que entretenga. Son días de vacaciones para mucha gente y queremos que lo puedan disfrutar en Castrillón», sostuvo la edil, que espera que, durante las próximas semanas, la «Carpa de la Navidad» que se instalará en la Plaza Europa esté hasta los topes.

La fuerte lluvia no impidió que fuesen muchos, sobre todo padres y madres, los que se lanzaron a la calle para disfrutar del encendido navideño. «Para los niños es un momento muy especial. Aunque haga frío y me mojes, por ver sus caras de ilusión vale la pena», afirmó Alejandro Gómez mientras, con una mano, trata de tapar a su pequeña. «Por lo que he visto hasta ahora parece que se han currado mucho la iluminación. Esperemos que mucha gente se anime a acercarse a Castrillón a disfrutar de ella», deseó el castrillonense.

«Me encanta ver Piedras Blancas así, ha quedado super bonito. Mi adorno preferido es la bola de Navidad, es preciosa», destaca Sheila Velasco mientras se lanza a correr entre la decoración instalada delante de la iglesia. «Es el momento que llevo esperando desde hace semanas. Si fuese por mi tendría así las calles durante todo el año», afirma la joven, que reconoce esperar con ansía las vacaciones de Navidad para disfrutar aun más de estas fechas. «Me voy a pasar el día en la carpa», sentencia.