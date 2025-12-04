Castrillón se interesa por la gestión del Centro Niemeyer
El director del Niemeyer, Carlos Cuadros, hizo las veces de anfitrión ante la visita institucional del alcalde de Castrillón, Eloy Alonso, para conocer el modelo de gestión del centro, especialmente lo relativo a las inversiones de modernización. En la imagen, la delegación con mandos del Niemeyer.
