CC OO alerta de que la comarca suma 5.545 parados en el sector servicios
Noviembre ha finalizado con un leve aumento del paro, respecto al mes anterior, en la comarca avilesina, que suma 11 personas más en situación de desempleo, lo que significa que ya son 7.652 las personas sin empleo en la comarca, de las que, 3.139 son hombres y 4.513, mujeres. Este pasado mes se registran 2.179 nuevos contratos de los que 676 son contratos indefinidos y 1.503 son temporales. Se registró asimismo un aumento importante en contratos formativos –29 en total–, a diferencia del mes de octubre cuando solo había 8 contratos formativos en la comarca. Según el análisis realizado desde CC OO aumenta exponencialmente el desempleo en el sector servicios, con 5.545 parados, a falta que llegue la temporada navideña, para ver como el número disminuye. En la industria hay 756 desempleados, lo que significa que son 24 personas más que en el mes de octubre. En agricultura, con 155 personas sin empleo, retrocede esa realidad mientras en la construcción suman 470 parados.
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera
- La despedida al niño de Avilés de 12 años que falleció de forma fulminante mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz, por nuestras vidas
- Grave accidente en Avilés: un motorista de 53 años sufre un politraumatismo al quedar atrapado bajo un coche
- Identifican a una persona como presunto autor de daños en el ascensor de La Estrada, en Las Vegas
- Desconsuelo por el niño de Avilés fallecido durante un entrenamiento: 'El deporte avilesino está de luto; el dolor es enorme
- Destituyen al director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Avilés
- El crimen de La Peñona de Salinas cumple 34 años: todas las incógnitas que dejó María Jesús Jiménez tras tirar a sus cuatro hijos al mar