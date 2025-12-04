CC OO alerta de que la comarca suma 5.545 parados en el sector servicios

Noviembre ha finalizado con un leve aumento del paro, respecto al mes anterior, en la comarca avilesina, que suma 11 personas más en situación de desempleo, lo que significa que ya son 7.652 las personas sin empleo en la comarca, de las que, 3.139 son hombres y 4.513, mujeres. Este pasado mes se registran 2.179 nuevos contratos de los que 676 son contratos indefinidos y 1.503 son temporales. Se registró asimismo un aumento importante en contratos formativos –29 en total–, a diferencia del mes de octubre cuando solo había 8 contratos formativos en la comarca. Según el análisis realizado desde CC OO aumenta exponencialmente el desempleo en el sector servicios, con 5.545 parados, a falta que llegue la temporada navideña, para ver como el número disminuye. En la industria hay 756 desempleados, lo que significa que son 24 personas más que en el mes de octubre. En agricultura, con 155 personas sin empleo, retrocede esa realidad mientras en la construcción suman 470 parados.