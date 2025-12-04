Difac reclama más ayuda pública para impulsar la plena integración

"Queremos aprovechar para seguir pidiendo recursos públicos. Cada vez hay más necesidades, el mundo está cambiando mucho, pero hay que seguir dando pasos adelante", reclamó Ángeles González, presidenta de la Asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca (Difac). La entidad celebró ayer, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, su trigésimo aniversario, un acto en el que aprovecharon para reconocer la labor de sus colaboradores y a medios de comunicación como LA NUEVA ESPAÑA.

"Hoy es un día en el que nos toca dar las gracias a todo el mundo que nos ha ayudado. Estamos muy agradecidos", reconoció González, que lamenta que durante estos años "las subvenciones se han ido recortando", aunque se las están ingeniando para salir adelante. "Hemos tenido que tirar de imaginación, investigar y buscar subvenciones por otras partes, en entidades privadas", detalla la presidenta, que entiende que "somos muchas asociaciones" y agradece el apoyo que tienen por parte de los Ayuntamientos de la comarca de Avilés y por parte de la Consejería.

El acto se celebró en el polideportivo de Piedras Blancas y contó con la presencia de Agustín Medina, concejal de Avilés; Iván Fernández, alcalde de Corvera; Alberto Tirador, regidor de Illas; y Eloy Alonso, primer edil de Castrillón; entre los representantes institucionales. "Lleváis tres décadas de trabajo incansable, gracias por ser un pilar fundamental para esta comarca", señaló el popular, que quiso pedir un aplauso "para la fortaleza y el talento de las personas con discapacidad". Además, Alonso destacó el "papel esencial" de las administraciones públicas para luchar "por los derechos y la calidad de vida de estas personas". "Hay que impulsar la integración plena, liderando programas que la faciliten y mejorar la calidad de vida", subrayó el Alcalde, que deseó "una comarca más inclusiva para todos". Como un ejemplo de este tipo de intervenciones habló de los baños para ostomitazos con los que cuenta la playa de Salinas, la única del mar Cantábrico en tener estas instalaciones.

Rocío Allande, directora general de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria, puso en valor el trabajo de Difac como "una organización que ha sido referente en la defensa de derechos en la comarca y en Asturias". "Nació en un momento en el que hablar de discapacidad era una utopía. Gracias a su valentía hoy la comarca de Avilés es mas inclusiva y justa. Su trabajo va desde la defensa del transporte adaptado hasta la defensa de la adaptabilidad de los edificios públicos", afirmó la socialista, quien aseguró que "desde el gobierno queremos reafirmar nuestro compromiso con vosotros, por ello estamos trabajando y alineados para conseguir que cada persona pueda desarrollar su periodo vital en plenas condiciones y que en Asturias se vea esa evolución social y humana". "La inclusión se crea con voluntad política y con hechos", sentenció.

Durante el acto actuaron la agrupación folclórica "Xaréu d’Ochobre" y el coro de Difac. Además, se reprodujo un vídeo por el trigésimo aniversario de la asociación.