El fiscal reduce a trabajos en beneficio de la comunidad la petición de pena para los padres acusados de intoxicar por drogas de su hija de 13 meses en Avilés

A 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad para la madre y a ochenta para el padre redujo el Ministerio Fiscal la petición de pena inicialmente de 11 meses de prisión para una pareja acusada por intoxicar a su bebé, en el momento de los hechos, en octubre de 2023, de 13 meses, por fumar marihuana y cocaína delante de la menor, en una habitación sin buena ventilación en una casa de Avilés y con consecuencias nocivas para la salud de la pequeña, que requirió atención sanitaria por “sintomatología aguda en el momento del ingreso”, según testificó el médico forense.

En la vista oral celebrada este jueves en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Avilés, los padres de la niña, ahora sin relación en común y cada uno de ellos con defensa propia, se acusaron mutuamente de lo ocurrido. Ella, representada por el letrado Carlos Hernández Fierro, en respuestas del fiscal, argumentó que aquel 7 de octubre el padre visitó a la niña en su casa a media mañana: “Yo bajé al super y la niña quedó con el padre en el salón. El padre llegó a casa consumiendo cannabis, y le pedí que no lo consumiera delante de la niña. Luego bajé al supermercado que había debajo de casa (…). Yo entonces consumía, pero dentro del domicilio no, en una terraza. Ese día no había consumido porque no tenía ni tabaco (…). Luego él se marchó. La niña comió y se durmió. Yo concerté una quedada con amigas. Mi hija no despertaba, y para nada había pasado mala noche. Aun así, en un principio no sospeché”, relató la madre de la menor, que explicó que luego empeoró el estado de salud de la menor: “Empezó a vomitar con los ojos en blanco, a convulsionar. Estaba como un trapito. No reaccionaba al agua fría. Nos fuimos directas a urgencias (…)”. Afirmó que en cuanto tuvo conocimiento del diagnóstico, en base a los resultados de Laboratorio, se los comunicó al padre de la niña, entonces en Ibiza con un viaje que había cogido a media tarde con una amiga, según quedó acreditado durante la vista oral.

La menor, que estuvo en cuidados intensivos del HUCA, en Oviedo, y en el San Agustín, después, quedó automáticamente bajo tutela del Principado hasta este verano. Ahora los padres de la niña mantienen un régimen de custodia compartida. “La niña está estupenda”, señaló la madre, que ha recibido el alta tras un proceso de desintoxicación.

El padre de la niña confirmó que aquel día a media mañana estuvo en la casa de su expareja (habían roto la relación semanas antes). Negó que la mujer hubiera abandonado la vivienda en algún momento. Y negó también haber consumido drogas en la vivienda. “Yo consumía marihuana, pero esporádicamente. Y nunca cocaína”, dijo el progenitor, que a preguntas del Fiscal encontró como explicación de los hechos que su expareja “se colocaba”, lo que influyó, ahondó, en su ruptura sentimental. Explicó que tras abandonar la vivienda donde estaba la niña fue a la peluquería y, de ahí, a preparar la maleta para su viaje inminente a Ibiza. “A las 22.00 horas me mandó (la expareja) un mensaje de que la niña estaba mal, que no despertaba. El domingo (el día siguiente) hablé otra vez con ella, y vi a la niña por videollamada. No supe nada de la posible intoxicación hasta el martes que me llamó Servicios Sociales. Miré vuelos para volver, pero salían muy caros”, declaró.

En el juicio prestó declaración un Policía Nacional y varios testigos, en su mayoría citados por el abogado del padre de la menor, Alfonso Suárez. Confirmaron que el padre de la niña, desde Ibiza, estuvo pendiente del estado de salud de la menor. Prestó declaración un perito y un médico forense que explicó que para detectar “un consumo o una exposición crónica” por drogas “se hubiera necesitado un análisis de cabello de la menor”. Consideró que la niña llegó al hospital con "sintomatología aguda". Incidió también en los tiempos de metabolización de las drogas.

Con todo, el Ministerio Fiscal valoró que la madre de la niña consignó judicialmente la cantidad de 322 euros en concepto de indemnización. Y que ha sido dada de alta tras un tratamiento de desintoxicación. Solicitó penas en vez de los 11 meses de prisión iniciales de 60 días para la madre de trabajos en beneficio de la comunidad para la madre de la niña y de ochenta para el padre. “Los dos acusados eran consumidores de sustancias toxicas en el momento de los hechos y los dos acusados estuvieron presentes en esa vivienda en el momento de los hechos (...). Los dos acusados no han manifestado que hubiese una tercera persona, y hay que tener en cuenta que, si atendemos a la exposición del forense, esa sintomatología aguda responde a esa intoxicación que asumió la menor por unas horas anteriores”, argumentó el Fiscal. Que, en su relato, agregó: “No consta debidamente acreditado quién de los dos fue el que consumió hasta el punto de generar esa intoxicación, pero ambos eran los únicos que se encontraron allí (…).

El abogado de la madre de la niña, Hernández Fierro, pidió la absolución de su clienta. El letrado Alfonso Suárez, en representación del padre de la menor, hizo lo propio. El caso quedó visto para sentencia.