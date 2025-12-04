El mejor selfi de la Navidad ya está instalado en Avilés (y este es su céntrico emplazamiento)

Avilés ya tiene sus "letronas". La empresa encargada de la iluminación navideña de este año ya ha descargado el que promete ser uno de los adornos más fotografiados de esta Navidad.

Se trata del gran cartel con el nombre de Avilés que iluminará la plaza de La Merced y que se anuncia como el gran espacio para el selfi de estas fiestas.

Las "letronas", recién instaladas en la Merced. / M. Villamuza / S. F.

Estas grandes letras son una de las apuestas del Ayuntamiento para la decoración de este año. Tras las quejas de la pasada Navidad, en el que la escasa ornamentación generó críticas hacia la entonces concejala de Festejos, Sara Retuerto (Podemos)–acabaron llevando a su destitución y la salida de Podemos del gobierno local, en febrero–, el Consistorio no ha querido escatimar en esfuerzos.

Así, este viernes, cuando el hada "Brillantina" pulse el botón que accionará las luces, más de un millón de bombillas lucirán en Avilés.

La decoración en Álvarez Acebal, a las puertas de la Casa de Cultura.

Las "letronas" no serán el único elemento singular que decore las calles. En la plaza de España se ha colocado ya un gran árbol de más de 23 metros; habrá techos dinámicos con luces móviles en La Ferrería, La Fruta y desde el gran árbol del Parche a la casa consistorial.

Brillará también el Ayuntamiento, el Palacio Valdés, Maqua y Camposagrado... las zonas de Llano Ponte, Rivero, Sabugo, Carlos Lobo, Llaranes, El Carbayedo, La Carriona, La Luz, Villalegre, Versalles, El Carbayedo y la plaza de Santiago López también contará con iluminación por primera vez.

Las pruebas de iluminación en el palacio de Camposagrado.

Primeras actividades de la Navidad en Avilés

El encendido oficial será mañana, viernes, 5 de diciembre, con un acto lleno de sorpresas que se celebrará en la plaza de España. El gran árbol transitable ya está instalado en El Parche, así como las decoraciones en la facha de la Casa Consistorial. Ese mismo día también se inaugurará a las 19.30 horas el recinto "NAvilés, Ciudad de la Navidad" en la pista de La Exposición, donde estará la casa de Papá Noel, la pista de hielo, los hinchables, las atracciones feriales y una zona con casetas gastronómicas. El sábado, día 6, se pondrá en marcha el tren navideño que recorrerá la ciudad, con salida y llegada en la plaza de España y varios turnos de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Para el tradicional mercadillo de estas fiestas en Las Meanas habrá que esperar hasta el próximo día 19.