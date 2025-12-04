La paradoja del colegio "Campiello" de Piedras Blancas: "se cae a cachos" pero tiene 200.000€ "parados" en el banco que el Principado no les permite gastar

El colegio maestro José Luis García Rodríguez "Campiello" de Piedras Blancas vive una situación absolutamente paradójica que ejemplifica los disparates que genera la burocracia administrativa: "Está que se cae a cachos", tal y como denuncian las familias de los alumnos, y tiene una cuenta con más de 200.000 euros "parados" en el banco sin que el Principado les permita gastarlo en reparaciones. "Nos dicen que solo pueden emplearse para actuaciones relacionadas con el comedor. Pero pedimos que nos dejen cambiar las ventanas del comedor con ese dinero, y tampoco nos lo permiten", explica con frustración la presidenta del AMPA, Saray Suárez.

El "Campiello" cumple medio siglo este año. "Desde entonces está prácticamente sin tocar. Hay grandes deficiencias, por ejemplo en las ventanas, que nunca se cambiaron, la fachada o el suelo del polideportivo", relata Suárez.

Un colegio con numerosas deficiencias

En los últimos dos años, desde la dirección del centro se ha requerido tanto a la consejería de Educación como al Ayuntamiento la ejecución de obras "urgentes". Entre ellas se encuentra la sustitución de las ventanas, que son de aluminio, y que según fuentes del centro están muy gastadas y funcionan mal; la reparación de algunas partes del tejado, que generan goteras en las aulas; el arreglo de la fachada, con paredes desconchadas y columnas en las que el encofrado llega a estar a la vista; mejoras para garantizar la accesibilidad del centro; y la reparación del suelo del gimnasio.

Según la normativa, los ayuntamientos deben encargarse del mantenimiento de los colegios públicos, mientras que la consejería de Educación es quien debe asumir las inversiones en mejora de las infraestructuras. "Pero ni unos ni otros han hecho nada. El Ayuntamiento también se había comprometido a reparar la fachada, y nada", clama Suárez.

¿De dónde salen los 200.000 euros?

Ante esta situación de abandono, desde la dirección del centro se intentó una tercera vía: asumir con fondos propios estas obras, ya que el centro dispone de más de 200.000 euros en una cuenta bancaria. ¿Y de dónde salió ese dinero? "Del comedor. El personal que lo gestiona hace una gran labor, tratan directamente con proveedores y han ido dejando un remanente que, con los años, ha ascendido a más de 200.000 euros", explica Suárez.

La respuesta del Principado a esta propuesta fue que ese dinero solo podía emplearse para inversiones relacionadas con el comedor. Y ahí el centro propuso cambiar las ventanas del comedor. Inicialmente la administración regional les dio luz verde. El colegio efectuó toda la tramitación necesaria, pero este verano, después de más de un año de gestiones, el proyecto no fue dado de paso por Educación. "Es un sinsentido", claman desde el AMPA.

Las reparaciones en el "Campiello" tampoco han sido incluidas en el presupuesto autonómico de 2026, lo que ayer fue criticado por la portavoz de Educación del PP regional, Gloria García: "El Gobierno bipartito (PSOE e IU) castiga a los vecinos de Castrillón porque el Ayuntamiento está gobernado por el PP", señaló la diputada, también cargó contra el anterior gobierno loca: "Cuando IU estaba al frente del Consistorio no ejerció presión sobre la Consejería ni realizó el mantenimiento necesario. No entendemos la actitud del Gobierno de Asturias hacia el ‘Campiello’. Es incomprensible esta actitud, no sabemos si lo que pretende es que, con la falta de apoyo, termine cerrando".