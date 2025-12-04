El Plan de Barrios será un documento "vivo" y financiable por el Consistorio

Acometer actuaciones que permitan a los vecinos usar los servicios públicos en la mayor igualdad de condiciones posible independientemente del barrio en el que vivan. Ese es el objetivo del Plan de Barrios, tal y como expuso ayer el gobierno local en la reunión del plenario de los consejos de participación de zona, celebrada en el centro social de Los Canapés. El concejal de Participación Ciudadana, Pelayo García, el de Desarrollo Urbano y Económica, Manuel Campa –ambos del PSOE– y el de Servicios Sociales, Agustín Medina –de IU–, fueron los encargados de exponer las líneas maestras de un proyecto que promete 35 millones de euros en inversiones en un plazo de seis años, que se plasmarán en un documento "vivo".

En la presentación también estuvo presente el riojano Borja López, consultor experto en Políticas Urbanas contratado por el Ayuntamiento para sentar las bases y la metodología de trabajo en la elaboración del Plan de Barrios. López hizo una breve radiografía estadística de los barrios de Avilés, en la que se desprende, por ejemplo, que El Quirinal-Valgranda es el más poblado y Valliniello el menos; que La Luz, Jardín de Cantos y el Nodo son los más jóvenes; que en los últimos años todos los barrios han perdido población a excepción de La Magdalena; o que en Llaranes hay ahora más niños que hace una década. "Todo esto determina hacia dónde deben ir los servicios municipales", explicó López, que también puntualizó que las estadísticas no ofrecen grandes desigualdades entre los barrios. "Quizás hay más diferencias entre zonas concretas de los barrios", apostilló.

Tal y como explicó Pelayo García, con estos datos y con las aportaciones hechas por los grupos de participación presupuestaria, sumado a las necesidades detectadas por los distintos servicios municipales, a las peticiones hechas por los ciudadanos a través de distintos canales y otras medidas, como un programa de detección de necesidades de asfaltado que ha puesto en marcha el Consistorio, se elaborarán las propuestas de proyectos a incluir en este documento que, coincidieron los representantes municipales, será "un documento vivo".

"¿Entonces, hoy no vais a anunciar ninguna inversión del Plan de Barrios?", preguntaba con cierta decepción uno de los vecinos presentes. "No. Aún se está elaborando el plan", reiteró García, de un proyecto que también depende de la aprobación del presupuesto municipal, una cuestión con la que tanto el edil de Participación como el de Servicios Sociales mostraron optimismo. "Ahora no podemos saber qué va a necesitar Versalles en 2029, por eso va a ser un documento evaluable y que va a sufrir modificaciones en relación a las peticiones que hagáis las distintas zonas", explicó también Campa.

La explicación del plan generó ciertas dudas entre los vecinos, que cuestionaron, por ejemplo, si el Ayuntamiento llevaría a ese Plan de Barrios todas las propuestas hechas por los grupos de participación o solo las que más le interesan; o si se incorporarán actuaciones de gran calado para resolver "cortes urbanísticos", "como el dejado por la variante de Avilés o el que padecen los vecinos de Valliniello". "Por ahora yo he recibido las actas de las reuniones de los grupos de participación", aclaró el consultor Borja López, respecto a la primera cuestión. Sobre la segunda, hizo una precisa definición sobre qué es el Plan de Barrios: "Solo se incorporan actuaciones que entran en la capacidad inversora ordinaria del Ayuntamiento. Es decir, aquellas actuaciones que están sujetas a la financiación de otras administraciones no pueden incluirse".

Otro de los aspectos que generó suspicacias entre los vecinos fue la metodología utilizada para dividir geográficamente Avilés: los doce barrios en los que el INE divide el concejo, y que están basados en los datos empleados para elaborar las secciones censales. Esta división, por ejemplo, unifica La Carriona, Miranda y San Cristóbal en una única sección, pese a que sus realidades sociales son muy diferentes; o no entra en detalle en barrios como La Magdalena o El Nodo, donde la realidad en las zonas urbanísticamente desarrolladas más recientemente es muy distinta a la de los poblados más viejos. "Se han empleado estos datos pese a que sabemos que no son perfectos porque necesitamos utilizar datos oficiales", explicó López, que también desveló que el Ayuntamiento planteó al INE un cambio en las estadísticas "para tener una imagen más concreta de los barrios".

Por supuesto, y aunque no era el objeto de la reunión, fueron varios los vecinos que aprovecharon la ocasión para manifestar las necesidades de sus barrios a los concejales. Así, hubo quien requirió un centro social para la zona centro o se preguntó sobre la posibilidad de ceder suelo al Principado para la construcción de viviendas públicas en el Alto del Vidriero. "¿Y qué pasará con este plan si hay cambio de gobierno en las próximas elecciones?", cuestionó otro vecino. "Pues para eso estáis también vosotros. Quiero pensar que ningún otro partido ni la sociedad civil permitirán tumbar esto", sentenció García.