El programa "Avilés Alquila", una puerta de acceso a la vivienda: ha facilitado el acceso a un piso a 175 familias este año

El Ayuntamiento de Avilés, a través de la Fundación San Martín, inició de forma pionera en 2012 el Programa "Avilés Alquila" de intermediación en el mercado privado de alquiler. De este modo, se posibilita que los demandantes de vivienda puedan disponer de mayores opciones de acceso a la vivienda de alquiler. En este tiempo se han firmado un total de 691 contratos de alquiler. A fecha 30 de noviembre, por citar algunos datos, se habían favorecido de este programa un total de 175 familias frente a las 139 contabilizadas hasta el mismo mes de 2024, las 52 de 2023 o las 41 de 2022. Las cifras prueban que el programa "Avilés Alquila" para facilitar el acceso a la vivienda no para de crecer en un momento como el actual, con el mercado inmobiliario desbocado en cuanto a precios en respuesta a la demanda existente y la escasa oferta disponible.

"Actualmente hay seis viviendas de alta en el programa Avilés Alquila que firmarán contrato de alquiler en breve, una vez que los arrendatarios tengan la confirmación positiva del ‘scoring’ de la compañía aseguradora", explican en el último informe de la Fundación San Martín.

Estado del parque inmobiliario

Respecto a 2025, los aspectos más relevantes son los siguientes: la mayor parte de las viviendas que han salido en alquiler están ubicadas en el centro de la ciudad (65 del total), considerada zona tensionada dentro del mercado inmobiliario. También en la Magdalena, Versalles y Puerta la Villa, El Quirinal, La Luz... En cuanto a las características de los pisos, un dato en común: más de un centenar de las viviendas alquiladas a través del programa municipal tienen más de cuarenta años. De menos de diez no consta ninguna. Pese a la antigüedad del parque inmobiliario, seis de cada diez viviendas que se han alquilado cuentan con ascensor, siempre según los datos de la Fundación San Martín. Si el análisis se hace por metros cuadrados, los pisos alquilados tienen, en su mayoría, de sesenta metros cuadrados en adelante.

Perfil de los inquilinos

Y en lo que afecta al perfil de los arrendatarios: la mayoría tienen entre 35 y 50 años, aunque el abanico generacional va desde los 22 hasta los 84 años. Y son una decena de inmobiliarias las que participan en este programa de colaboración público-privada. La procedencia de los inquilinos es avilesina; es decir, son los propios avilesinos los que alquilan vivienda en la ciudad a través del programa municipal. De forma testimonial, por el bajo número, hay algún alquiler de castrillonenses, corveranos, ovetenses, pravianos... Y de fuera de Asturias, de vallisoletanos o almerienses.

"El 54 por ciento de los arrendatarios son de nacionalidad española y, el resto, tienen origen extranjero", explican en el informe, en el que destaca que el 70 por ciento de las personas que rubricó un contrato de alquiler no necesitó de avalista.