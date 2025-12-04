Saint-Gobain plantea un convenio a cinco años sin prima de productividad para asegurar la inversión en el horno

La última reunión celebrada para activar la nueva regulación laboral que regirá en las instalaciones de Saint-Gobain en Avilés se saldó con una reclamación tajante de la representación de los trabajadores: la viabilidad de la fábrica de La Maruca pasa por la construcción del nuevo horno, " es una línea que no tenemos que traspasar", subrayaron desde el comité de empresa. La dirección de la compañía trasladó su propuesta de convenio, a cinco años, en la que se prioriza la construcción de ese horno para asegurar la continuidad de la planta. No obstante, ello conllevaría una serie de decisiones, como se ha venido advirtiendo desde la compañía, que incluyen, entre otras medidas, la eliminación de la prima global de productividad así como la de asistencia al trabajo.

Fue en septiembre cuando la dirección de Saint-Gobain Cristalería informó a la representación de los trabajadores de su decisión de denunciar de forma expresa el convenio colectivo de la empresa, en vigor hasta el día 31 de diciembre. La intención con ese giro de timón en la que venía siendo la norma de la negociación laboral era promover un convenio colectivo aplicable exclusivamente al centro de trabajo de Avilés, abandonando con ello la unidad de negociación que existía hasta entonces, y circunscribiendo ese acuerdo únicamente a la actividad de Glass, tras el cierre el año pasado de la división de Sekurit.

Condiciones de la empresa

Junto a la eliminación de las primas se señala, por parte de la compañía, que no se daría actualización o incremento alguno de los salarios en 2026. El siguiente año sería de un 0,5% para elevarlo al 1% en 2028, 2029 y 2030, respectivamente, de manera que la mejora de las retribuciones para los trabajadores en estos próximos cinco años sería, por tanto, del 3,5%. La compañía propone igualmente bajar un 4% las tablas a las nuevas incorporaciones y reducir las aportaciones al plan de pensiones al 1%

En cuanto a las bajas, desaparecería el complemento para contingencias comunes, mientras que se mantiene para accidentes o enfermedades laborales, según el planteamiento de la dirección. Se revisarían, asimismo, en función de la realidad del mercado, algunas ventajas sociales para los trabajadores como becas o ayudas a la vivienda.

Por parte de la representación de la plantilla, cuyo comité está integrado por UGT-SOMA-FITAG, CC OO y CSI, se trasladó a la empresa que la propuesta realizada, a pesar de ser algo menos ambiciosa que la anterior, se encuentra "muy alejada" de las pretensiones de la parte social y como ya se había trasmitido con anterioridad "la plantilla siempre ha estado comprometida con la empresa y su viabilidad, pero las rebajas que propone, aunque son menos ambiciosas que las que plantearon en reuniones anteriores, distan mucho de la realidad de mercado". A juicio de los afectados, "supondrían un esfuerzo adicional inasumible".

"Derechos consolidados"

Sin entrar a valorar la propuesta, desde el comité de empresa se ha insistido en que cualquier escenario debe pasar por la construcción de un nuevo horno. "A partir de ahí trabajaremos para conjugar los intereses de la empresa y de las personas", señalaron.

Desde el sindicato CSI abundaron que lo presentado en la reunión de este miércoles "no fue más que una propuesta absurda de bajada salarial, que se acerca a su objetivo del 20% [de la compañía], maquillada de manera trilera". Y agregaron: "No estamos en condiciones de negociar nada por debajo del IPC ni de perder derechos consolidados".