Satec desarrolla un proyecto sobre biotecnología avanzada
·La multinacional tecnológica Satec es el principal motor del proyecto "Biofairnet", en el que es responsable de desarrollar la "Factoría de Información Verde": el núcleo que fusiona biotecnologías avanzadas, herramientas digitales y estrategias socioeconómicas. Se trata de una iniciativa de 48 meses de duración y 4,4 millones de euros enmarcada en el programa Horizonte Europa. Con el nombre "BioFairNet" (Red Justa de BioEconomía y Economía Circular), el proyecto tiene como objeto crear una red digital cooperativa para impulsar modelos de bioeconomía y economía circular para reducir drásticamente los gases de efecto invernadero en industrias críticas como la agrícola y minera. La tecnología de Satec se integrará en una planta de biocarbón y en otra de biogas.
