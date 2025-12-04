Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Satec desarrolla un proyecto sobre biotecnología avanzada

·La multinacional tecnológica Satec es el principal motor del proyecto "Biofairnet", en el que es responsable de desarrollar la "Factoría de Información Verde": el núcleo que fusiona biotecnologías avanzadas, herramientas digitales y estrategias socioeconómicas. Se trata de una iniciativa de 48 meses de duración y 4,4 millones de euros enmarcada en el programa Horizonte Europa. Con el nombre "BioFairNet" (Red Justa de BioEconomía y Economía Circular), el proyecto tiene como objeto crear una red digital cooperativa para impulsar modelos de bioeconomía y economía circular para reducir drásticamente los gases de efecto invernadero en industrias críticas como la agrícola y minera. La tecnología de Satec se integrará en una planta de biocarbón y en otra de biogas.

