Verbenas con orquesta, talleres y una pista de patinaje: así serán las fiestas de Navidad en Castrillón

Verbenas con orquesta, talleres, una pista de patinaje... Castrillón ya tiene todo planeado para celebrar las fiestas de Navidad por todo lo alto. El pistoletazo de salida se dará hoy, con el encendido del alumbrado navideño por parte del alumnado del CAI La Unión, momento que servirá para arrancar con un mes lleno de actividades.

Uno de los grandes atractivos del concejo será la pista de patinaje de hielo sintético, instalada en la boina del Polideportivo de Piedras Blancas. Con acceso gratuito, abre sus puertas desde el 18 de diciembre en diferentes franjas horarias y se convierte en uno de los espacios más visitados por familias, jóvenes y pequeños que quieren vivir la experiencia invernal de patinar durante las fiestas. Paralelamente, la Plaza de Europa acogerá un parque Infantil y juvenil que ofrece atracciones, tanto en el exterior como en el interior de la carpa que se instalará en la zona. Dentro de la propia carpa se celebrará, además de la "Feria del Regalo" que organiza Castricom, diferentes talleres como "El Calcetín de los Deseos”, “Monstruos de las Nieves”, “Mi Marco Navideño” o circuitos de coches teledirigido. También habrá numerosas actividades para realizar en familia.

La fiesta de Nochebuena estará amenizada por las actuaciones de Banda Gaudí y DJ Discoastur, que pondrán ritmo a la madrugada del 24 al 25 de diciembre. La entrada de año, que se podrá disfrutar también en la carpa de Navidad, contará con los grupos Sensación y Tania Veiras. Las verbenas finalizarán en la noche de Reyes con la orquesta Saudade y el dj Dani Vieites.

A todas estas propuestas hay que sumar que, a lo largo de las próximas semanas, el concejo acoge diferentes celebraciones deportivas, tales como un torneo de baloncesto, la carrera 5km de Salinas o un campeonato de fútbol sala.