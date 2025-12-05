"Avilés es una ciudad capaz de cuidarse", destaca Pelayo García, en los premios al voluntariado
Pilar Muñiz, el grupo de atención al envejecimiento de la Cruz Roja y el proyecto de ayuda a personas con ictus, reconocidos en Avilés
S. F.
"El voluntariado ilumina nuestra realidad con un mensaje poderoso: somos una ciudad viva, fuerte, capaz de cuidarse y de cuidarnos entre todos", explicó Pelayo García, que ayer presidió la ceremonia de reconocimiento de la labor voluntaria en Avilés y lo hizo en una gala que abrió el alumno de Piano del Conservatorio Julián Orbón Jesús García Valdés, que interpretó el primer movimiento de la sonata KV 545 de Mozart.
"Este ha sido un año en el que hemos visto crecer la implicación de la ciudadanía y consolidarse proyectos que hoy forman parte esencial de nuestro tejido social", continuó García, antes de celebrar a cada uno de las personas y entidades reconocidas.
De Pilar Muñiz, voluntaria de Cáritas Arciprestal, destacó que, a su juicio, "representa lo mejor de nuestra comunidad". Señaló, en este sentido, sus más "de treinta y dos años" de actividad. Y concluyó: "Su trayectoria demuestra que la solidaridad no entiende de edades y que la experiencia vital es un tesoro cuando se pone al servicio de los demás".
El grupo de voluntarios reconocido fue el de Christian Bengoechea Saavedra; Maria Concepcion Cartón Alvarez; Soledad Fernandez Lorenzo; Juan José García Prada; José Antonio Martínez Chamorro; José Luis Montiel Fernández; Carmen Moreno Arcos; María Pilar Moreno Sánchez y Florinda Herminia Suárez Rodríguez. Todos ellos consiguieron, señaló García, "que 130 personas, con una media de 80 años", hayan encontrado "compañía, bienestar y una ventana abierta a la participación".
El Ayuntamiento también ha reconocido el proyecto "Lecturas y acompañamiento a personas hospitalizadas por ictus" de la Asociación de Ictus de Asturias.
