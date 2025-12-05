Avilés ya ilumina su Navidad: "Hacía mucho tiempo que no veíamos algo así"

«Es el momento más mágico del año», asegura Sara Fernández, una de los cientos de niñas que ayer se juntaron en el Parche a las seis y media de la tarde. Sus ojos confesaban la ilusión que sentía. Fue ver, a lo lejos, al hada Brillantina y empezar a ponerse nerviosa. Avilés encendió ayer su Navidad ante miles de personas. Hubo que esperar hasta el tercer intento para que el inmenso árbol que corona la plaza del Ayuntamiento se encendiese, pero la espera valió la pena. Los fuegos artificiales coronaron una tarde en la que todas las calles de la ciudad empezaron a brillar.

Una de las grandes sorpresas para los avilesinos fue el gran tirón que tuvo el encendido navideño. «Estamos muy sorprendidos, es la primera vez que vemos a tanta gente para un evento como este», sostiene Juan Carlos López, que acompañó a su hijo Lucas. «Está loco por ver las luces. El fin de semana pasado nos acercamos a Oviedo y claro, no podía perderse el encendido de casa», apunta el avilesino, que añade que «hacía mucho tiempo que no veíamos un despliegue navideño así en la ciudad».

La gran protagonista de la tarde fue Brillantina. Ya se había dejado ver por el Carbayedo, coronando su carroza blanca llena de estrellas y con su comitiva, pero su entrada triunfal fue cuando descendió Galiana para aterrizar en El Parche. Junto a ella estuvo en todo momento Purpurina, la maestra de ceremonias, y juntas empezaron a llamar a diferentes niños para que, cumpliendo tareas, cargasen de magia la varita del hada.

Y así, entre los retos y la exhibición de baile del grupo de danza Teresa Tessier, llegó el momento que todo el mundo estaba esperando. Eso sí, con cierta espera. Tras pulsar por primera vez el botón de las luces se encendió todo Avilés salvo la joya de la corona, el árbol de Navidad que corona El Parche. Se empezaba a mascar la tragedia, pero, al tercer intento, la luz se hizo también en el corazón de la ciudad. «Es increíble, vaya como brilla todo», era el comentario más repetido.

«Me ha encantado todo lo que han montado, ha sido súper mágico», asegura Dalia Jiménez, que junto a sus padres no se quería perder el momento en el que la ciudad empezó a brillar. «Había visto varios encendidos por la tele y me daban mucha envidia, yo también quería estar en algo así. El de Avilés ha merecido muchísimo la pena, no tenemos nada que envidiarle a nadie», afirma la avilesina.

«Son las cosas del directo, pero creo que hemos tenido un encendido navideño como nunca. Los niños parecen muy contentos, que para nosotros es lo más importante», destacó Yolanda Alonso, concejala de Festejos, que no escondió los nervios que sentía tras hacerse cargo de la iluminación, junto a Pelayo García y Raquel Ruiz, tras los últimos dos años en los que la tarea cayó en Sara Retuerto. «Llevamos mucho tiempo preparando el encendido. Han sido semanas de licitaciones, reuniones con el tejido asociativo, con las asociaciones de vecinos, escuchando a los vecinos… Hemos intentado responder a todo el mundo», apuntó García, que puso en valor que «se ha tratado de tener una coherencia con toda la decoración, tanto en los tonos como en los motivos».

Uno de los puntos que más sensación causó durante la primera noche navideña fueron las letras instaladas delante de la iglesia de Sabugo. De hecho, a pesar de la leve lluvia que acompañó tras el encendido, había cierta cola para poder sacarse una foto con ellas. «La idea que han tenido aquí es brillante, el sitio ha quedado muy guapo para hacer stories para Instagram. Les felicito», señala Laura Sánchez, que, paraguas en mano, posaba delante de las luces. «Estoy segura de que el nombre de Avilés va a salir en los móviles de todo Asturias», afirma.

«Aún es pronto para valorar, pero la verdad que toda la decoración tiene muy buena pinta. La diferencia con estos últimos años es abrumadora», sostiene Carlos Fernández, que destaca que ahora «la ciudad parece que brilla mucho más que en otras Navidades». «A ver cómo está toda la ciudad, no solo el centro. Lo que han montado para el encendido es algo que no recuerdo ver aquí. Han marcado mucho la diferencia», apunta el avilesino.