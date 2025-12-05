El Ayuntamiento invierte 44.524 euros en digitalizar labores de mantenimiento

El Ayuntamiento de Avilés incorporará varios servicios tecnológicos que le permitirán mejorar la eficacia en las labores de mantenimiento de espacios y edificios públicos. Lo hará mediante una inversión de 44.524,44 euros en tres actuaciones relacionadas entre sí que facilitarán la organización del trabajo que el personal municipal lleva a cabo en el ámbito de la conservación y mejora de las vías e instalaciones de la ciudad.

Recientemente se ha llevado a cabo la contratación de un servicio de detección, localización y caracterización de los desperfectos presentes en las calzadas destinadas al tráfico rodado en el municipio. Las tecnologías actuales permiten automatizar y agilizar estos trabajos de inspección, que históricamente se realizaban de manera visual.

Otra de las herramientas tecnológicas que el Ayuntamiento incorporará para mejorar la eficacia de las labores de mantenimiento es una plataforma digital de gestión. La empresa BQAIT es la adjudicataria de un contrato por importe de 16.577 euros que comprende el suministro e implementación del sistema, así como la formación del personal que hará uso del mismo.

Por último, y con el objetivo de facilitar el empleo de estas nuevas herramientas tecnológicas a la plantilla municipal involucrada en labores de mantenimiento, el Ayuntamiento de Avilés adquirirá un total de 43 dispositivos móviles.