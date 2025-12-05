El "boom" turístico abre nuevos negocios en Avilés: un local de taquillas inteligentes y una lavandería profesional, próximas inauguraciones

Avilés ha pasado en pocos años de ser el "patito" feo de Asturias, el de los malos humos, a una ciudad con capítulo propio en las guías de viaje nacionales e internacionales. El aumento de turistas se nota en las calles, más en temporada alta, aunque el reto municipal es la desestacionalización. También en el aumento de viviendas vacacionales y pisos turísticos. Y en otros proyectos privados más ambiciosos pero igualmente enfocados a los visitantes, como puede ser la transformación del café Colón en apartamentos turísticos o el "lifting" del palacio de Josefina Balsera para su apertura como hotel de 5 estrellas gran lujo.

Ahora, también, la ciudad da un paso más en la oferta turística con nuevos espacios enfocados a los turistas, aunque de disfrute también local. Por ejemplo, en el local que hasta hace unos años ocupaba el BBVA en la calle Emile Robin abrirá sus puertas a primeros de 2026 un negocio polivalente que contará con taquillas inteligentes para depositar las maletas mientras se visita la ciudad. Se ofrecerá también servicio de lavandería, en este caso para uso particular pero enfocado sobremanera al sector hotelero y hostelero.

Centro "polivalente"

El nuevo negocio se sumará al bullir del parque del Muelle: "Queremos dotar de elementos a una ciudad que ya es turística. La lavandería está enfocada a turistas de corta y media estancia en la ciudad, y también a los profesionales, ya que ahora mismo este segmento no está bien atendido", manifestaron fuentes conocedoras del proyecto. El local suma 400 metros cuadrados en total, y los gestores no cierran las puertas a otras posibilidades siempre enfocadas al visitante. "La actividad que se desarrolla en Avilés ya es turística y ahora hay que dotarla de elementos", agregan los impulsores de esta iniciativa que se presenta como "polivalente".

Café Colón y Josefina Balsera

Con este negocio el parque del Muelle continúa su expansión tras las obras de mejora a las que fue sometido en tiempos recientes. A esto se sumará la apertura del café Colón, que por el momento está cumpliendo el cronograma de obra. Actualmente se está ejecutando la que es una de las actuaciones más complejas en el edificio: la excavación de todo el perímetro del conjunto. Una vez realizada esta intervención, la previsión es que la obra, con ligeros cambios en cuanto al proyecto inicial, con más protagonismo de la zona hotelera, como recepción, avance a ritmo ágil hasta su apertura, que se estima para 2027.

Con esta actuación que encabeza en mexicano Marcelino Álvarez se pondrán nuevos apartamentos turísticos en el mercado. Y el Muelle tendrá un nuevo local de hostelería en el bajo del café Colón aún pendiente de definir: "El entorno de la plaza de abastos ha ganado bastante consistencia y nosotros, probablemente, completemos la actividad que ya hay".

Otro establecimiento que cumple el "planning" previsto es el de Josefina Balsera, en La Merced. Este equipamiento del empresario Fernando Artime se pretende que sea un hotel de referencia en Asturias con la categoría de cinco estrellas gran lujo.

A estos equipamientos se suman los muchos existentes en Avilés de distintas categorías así como las viviendas y pisos turísticas a disposición de los turistas, que cada año suman más.

La "puerta" turística de la villa se abrió a raíz de la pandemia, cuando Avilés, y Asturias también, comenzó a recibir un número importante de viajeros. Desde entonces, año tras año se va superando el número de visitantes, especialmente en fechas señaladas, como el Antroxu, Semana Santa, El Bollo y el verano.

Oferta comarcal con "tirón"

Avilés es un destino atractivo para los turistas, y esto se traduce en números. La Oficina de Turismo acumula varios récord de visitantes, especialmente en temporada estival. En esto tiene que ver las buenas comunicaciones, ahora también con enlace a la Alta Velocidad, la proximidad al Aeropuerto de Asturias -cada vez el turista internacional representa mayor porcentaje- y la programación cultural y festiva, claves en la atracción de turista. Influye asimismo la oferta que ofrece la comarca de Avilés en su conjunto a nivel de infraestructuras (camping, hoteles de totas las categorías, pensiones, viviendas turísticas...) y su ubicación dentro de Asturias, a pocos minutos de playas y montañas.