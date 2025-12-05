Castrillón recuerda a Ramón y Cajal con un ciclo de divulgación científica

Castrillón rendirá el próximo miércoles tributo a la figura de Santiago Ramón y Cajal. Para ello, el Consistorio ha organizado una jornada abierta al público en la que se divulgará la figura y legado del médico y científico desde una perspectiva histórica, científica y humanista. La jornada, que se desarrollará en la sala de usos múltiples del Museo de Arnao, cuenta con la participación del Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias y la Fundación Universidad de Oviedo.

Para hablar de la figura del considerado padre de la neurociencia moderna, la jornada contará con especialistas como el doctor Juan José Jambrina, jefe de servicio de Psiquiatría del Hospital de Avilés; la neurocientífica Cristina Nombela Otero; y el decano de la Facultad de Medicina y Catedrático de Anatomía, José Antonio Vega.

Nombela Otero es profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid y sus líneas de investigación se han centrado en las enfermedades neurodegenerativas, y, más específicamente, en las alteraciones cognitivas derivadas de la enfermedad de Parkinson. En un intento de visibilizar la aportación de las mujeres que trabajaron con Santiago Ramón y Cajal, Nombela fue coautora del artículo "Las científicas ‘invisibles’ de la escuela de Cajal" (2022), publicado junto a Elena Giné Domínguez y Fernando de Castro Soubriet, este último, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y nieto del colaborador homónimo de Ramón y Cajal. Aprovechando este tema, del que es expertas, centrará su ponencia en este título: "Las científicas de Cajal".

Por su parte, Vega es doctor (con Premio Extraordinario) en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo. Realizó la formación postdoctoral en las universidades de Brno y Praga (República Checa); "La Sapienza" y "Tor Vergata", de Roma; Messina; y Harvard, especializándose en sistema nervioso periférico y factores de crecimiento de la familia de las neurotrofinas. Vega es un extraordinario conocedor de la figura de Ramón y Cajal, habiendo impartido múltiples conferencias centradas en el insigne neurocientífico. En base a dichos conocimientos, imapartirá la conferencia titulada: "Santiago Ramón y Cajal: científico y humanista".

Bajo el epígrafe "Cajal y Castrillón: Ciencia y Legado", el programa del acto acoge el desarrollo de tres conferencias que repasará las vivencias y docencias de Ramón y Cajal, aunque también se ahondará en ámbitos que iban más allá de la ciencia. En este sentido, se dará visibilidad al papel de las discípulas de Ramón y Cajal con el fin de destacar la huella de las mujeres en la historia de la neurociencia, así como se reforzará la necesidad de fomentar las vocaciones científicas y el diálogo entre Universidad, sistema sanitario y comunidad.

La jornada también repasará alguno de los episodios más personales de Ramón y Cajal, como lo fueron los veranos disfrutados en Castrillón y la vinculación de estos en la narrativa de la ciencia española. Nuria González-Nuevo, teniente de alcalde de Castrillón, y Ana Coto Montes, directora de INEUROPA, serán las encargadas de clausurar el evento.