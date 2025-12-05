La coqueta pastelería asturiana con vistas al Cantábrico que acaba de ganar un "Solete" Repsol y que es el paraíso de los desayunos

Se llama The Pantry by Éleonore, está en Salinas (Castrillón) y es el paraíso de los desayunos. Este coqueto obrador, con vistas al mar Cantábrico, acaba de ganar un "Solete" de la Guía Repsol por sus panes, pasteles y tartas delicatessen. Los dulces de Éleonore entran rápidamente por los ojos y parecen auténticas obras de arte.

Con brunch

En su carta de desayunos hay tanto platos dulces como salados: jambon beurre (8 euros), tortilla vaga (10,50), huevos revueltos y brioche (10,50), triquini de pavo y queso (10,50), huevo campero benedictino (10,50), pancakes (10,50), tuna melt (11,50), croissant con huevo poché, crema de aguacate, salmón, rúcula, pepino, parmesano y chips (12,50) y french toast con plátano, arándanos, granola, nueces, nata y sirope de arce (13,50 euros).

Este precioso establecimiento, que está puesto con mucho gusto, también tiene brunch con un precio de 30,50 euros. Incluye: croissant de aguacate y salmón, mini french toast, fruta de temporada, jambon beurre, chips, mantecado y zumo y café.

Repostería y pastelería gourmet

La especialidad The Pantry by Éleonore es, no obstante, la repostería y pastelería gourmet. Todas sus elaboraciones son caseras y están hechas con productos de cercanía. Los panes son artesanos de masas madres y harinas etiqueta roja. Lo mejor de este obrador también llega casa, ya que el negocio hace todo tipo de instalaciones en residencias particulares y eventos. El local es pequeño, pero acogedor, con mesas en el interior y en la terraza.

Roscones famosos

Entre otras cosas, y más en estas fechas próximas a la Navidad, The Pantry by Éleonore es famosa por sus roscones de Reyes. Los hay sin relleno (29,50 euros), de nata (39,50), de almendras y nata (39,50), de chocolate (39,50) y miniroscones (37,50). "Nuestros roscones se forman, amasan, fermentan, hornean y rellenan de las mejores cremas la misma madrugada del día que se os entregan. Es por ello que tienen la altísima calidad que tanto os gusta. Una receta de masa brioche de Cristina, perfeccionada con los años y el día a día en nuestro restaurante y que únicamente encontrarás en The Pantry", explican.